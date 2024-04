Un premio per il dialogo e la pace in memoria del cardinale Achille Silvestrini

L’Associazione culturale Premio internazionale Achille Silvestrini per il dialogo e la pace ETS bandisce un riconoscimento aperto ai giovani per una pubblicazione di saggistica, narrativa, poesia o per un film, una fiction, un documentario sui temi che più hanno contraddistinto il lungo servizio del porporato presso la Santa Sede. Il limite per candidarsi scade il 25 maggio

Vatican News Il cardinale Achille Silvestrini (Brisighella, 25 ottobre 1923 - Città del Vaticano 29 agosto 2019), durante il suo servizio prestato per decenni alla Santa Sede e il suo magistero a favore di giovani e tanti interlocutori, uomini e donne, svolto del mondo della cultura, dell'arte, della comunicazione, della politica e dell'economia, ha insegnato e testimoniato i valori dell'ascolto, del dialogo, della pace, del servizio alla cultura. Per ricordare la figura e l'opera del cardinale, nel centenario della sua nascita, è stata costituita l'associazione culturale "Premio internazionale Achille Silvestrini per il dialogo e la pace ETS" che ora ha bandito un premio dedicato a giovani dai 18 ai 35 anni per una pubblicazione di saggistica, narrativa, poesia o per un film, un lungo o cortometraggio, una fiction o ancora un documentario sul tema del dialogo e la pace. Le opere saranno valutate, con giudizio insindacabile e inappellabile, da una giuria costituita dall'Apias, formata da studiosi dei diversi ambiti disciplinari. Il premio potrà essere assegnato anche ex-aequo. Copia dell'opera, assieme a un breve curriculum, dovrà pervenire entro Il 25 maggio all'Associazione culturale Premio internazionale Achille Silvestrini per il dialogo e la pace (Apias).