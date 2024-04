In Nicaragua bloccati i conti di Radio Maria

L’emittente spiega che la decisione dipenderebbe da una mancanza di documentazione aggiornata e si dice “fiduciosa di poter continuare la sua opera di evangelizzazione”

Vatican News

Conti bancari bloccati, in Nicaragua, per Radio Maria: l’emittente ha reso noto di non poter accedere più ai propri risparmi presso il Banco de la Producción. Inizialmente, il coordinatore generale della testata, Róger Munguía, ha affermato che il blocco era «privo di giustificazione»; poi, è stato reso noto che la decisione dipenderebbe da una mancanza di documentazione aggiornata. Radio Maria si è comunque detta «fiduciosa di poter continuare la sua opera di evangelizzazione».

Nelle scorse settimane, undici pastori evangelici legati all’organizzazione statunitense Mountain Gateway sono stati condannati dalla giustizia del Nicaragua con l’accusa di riciclaggio di denaro. Per i membri dell’organizzazione con sede in Texas — arrestati due mesi fa e tenuti in isolamento senza contatti con avvocati o familiari — i giudici hanno emesso sentenze tra i 12 e 15 anni di reclusione, oltre a una multa di 80 milioni di dollari a persona. Il processo si è svolto a porte chiuse. L’organizzazione Alleanza in difesa della libertà, Adf Internacional, ha parlato di una sentenza «irregolare» maturata in un procedimento nel corso del quale «le autorità non sono state in grado di presentare alcuna prova».