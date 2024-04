Dal Camerun devastato dalla guerra a Marsiglia, il viaggio di Daniel attraverso l’inferno libico

Giovane cattolico camerunense racconta il suo pericoloso viaggio di due anni verso l’Europa nella conferenza MED24 sulle migrazioni, organizzata dalla diocesi di Marsiglia dal 6 all’8 aprile. Dalla guerra civile nel suo Paese al deserto dell'Algeria, tra vestiti e ossa, fino all'arrivo a Tripoli in mano ai contrabbandieri; infine lo sbarco a Lampedusa e il trasferimento a Marsiglia, dove ha ottenuto il diploma di giardinaggio. Oggi è paesaggista, sposato e con due figli

Delphine Allaire – Inviata a Marsiglia (Francia)

Tutto è iniziato alla fine del 2014, quando Daniel Bourha era andato in un villaggio nell’estremo nord del Camerun per stare con i nonni. Al termine di un soggiorno di due settimane, è scoppiata la Seconda guerra civile (2014-2020) e i jihadisti di Boko Haram hanno attaccato il villaggio della sua famiglia. “Sono dovuto fuggire verso il confine nigeriano, che era il più vicino, ma dove, senza saperlo, la situazione era molto peggiore”, racconta il giovane cattolico tra gli ospiti della conferenza MED24, evento organizzato dal Servizio Relazioni Mediterranee e la Pastorale dei Migranti della Diocesi di Marsiglia dal 6 all’8 aprile, in risposta all’appello lanciato da Papa Francesco lo scorso anno proprio nella città francese.

Dinanzi a numerosi ospiti, Daniel Bourha ha raccontato l’inizio del suo viaggio dal Camerun verso zone più sicure e libere dal terrorismo, quindi la strada per il Niger e la sosta ad Arlit, una città alle porte del deserto la cui unica risorsa è l’uranio che si trova sotto la sabbia. “Questa è l'ultima città in cui si deve pagare per arrivare in Algeria. Fino a quel momento non conoscevo i pericoli e non sentivo troppo i problemi. Nel deserto è cambiato tutto”, ha spiegato, ricordando le 5 ore di viaggio attraverso il deserto in un pick-up. Duecento km raccapriccianti, con vestiti e ossa sparsi sul terreno arido.

"Tutto, ma non in mare"

“Per grazia di Dio sono arrivato in Algeria. I contrabbandieri hanno preso tutto quello che avevamo e io non avevo più soldi. Ho dovuto rimanere lì e lavorare per ripagare i soldi. È stato a Tamanrasset che ho potuto finalmente raccontare tutto ai suoi genitori, creando un account su Facebook. Mia madre mi ha detto: ‘Fai tutto, ma non andare in mare’”. Daniel è quindi partito per Orano, dove ha incrociato un algerino di Nizza che lo ha assunto per ristrutturare il suo appartamento. Si è fermato per due mesi e ha messo da parte circa 1.200 euro. Avendo visto un amico arrivare in Germania in pochissimo tempo attraverso la Libia, ha ceduto alla tentazione e ha deciso di andare in questa terra incognita, devastata dalla guerra del 2015. In quel momento si è scatenato l’inferno nella vita del ragazzo.

La morsa della guerra in Libia

“Abbiamo camminato per dieci ore per raggiungere la prima città libica. E lì è guerra, si spara ovunque. A Tripoli abbiamo visto edifici distrutti come in un film dell’horror. Sono andato subito al mare, dove migliaia di persone aspettavano da due mesi di poter partire. Sono rimasto nel campo per quasi un mese, finché non è stato attaccato”, ha raccontato. Daniel si è recato nella città di Tripoli per lavorare - per un periodo con un’azienda cinese - e mangiare. “Le bande” lo hanno imprigionato in una casa con altre 500 persone, mentre altri paramilitari hanno smantellato la prigione per trasformarla nuovamente in un’attività commerciale. Per diversi mesi, il ragazzo camerunense è stato in balia di un contrabbandiere, aspettando a lungo il via libera per il viaggio.

“A Tripoli ho rivisto il contrabbandiere e gli ho detto che non mi faceva più paura. Volevo i miei soldi o partire immediatamente in barca. Mi ha fatto diventare un co-passeggero per prendere tutti quelli che arrivavano. Ho trovato in mare più di 5 mila passeggeri per una quindicina di barche che si erano imbarcate alle 19, per un passaggio alle 12. Mancavano alcune persone, così mi sono coperto la testa e mi sono imbarcato al loro posto”, ha rammentato Daniel. La traversata verso le acque italiane è durata una notte. L’imbarcazione è arrivata a Lampedusa intorno alle 11 del giorno successivo.

L'orizzonte dell'integrazione

“Sono sceso dalla barca e mi sono tuffato in acqua con gioia. Dopo qualche settimana a Lampedusa, nel marzo 2016, ci siamo sparsi per l'isola”. Daniel era stato trasferito in Sicilia, poi a Genova dove, però, non c’era posto. Lo hanno trasferito a Ventimiglia, al confine tra Francia e Italia. Ha trascorso un mese nel campo della città ligure, prima di pagare 70 euro a un altro contrabbandiere per raggiungere Nizza e poi Marsiglia in treno. A Marsiglia, Daniel è stato subito accolto da Cimade, associazione che aiuta i migranti. Si considera “fortunato” per essere stato accolto a Marsiglia, senza dover dormire all’aperto. Due giorni dopo, gli è stata offerta una formazione di 9 mesi. Ha scelto l’opzione giardinaggio e ha ottenuto il diploma. Otto anni dopo, sposato e con due figli, si è messo in proprio come giardiniere paesaggista. Dal deserto al giardino, l’esodo di Daniel si è concluso e le pagine più buie del suo libro si sono chiuse.