I francescani OIKOS a "Francesco Live" per costruire ponti di pace

La Rete del Mediterraneo è in questi giorni a Firenze per partecipare all'evento organizzato per gli 800 anni delle stimmate di Francesco con uno speciale workshop sul tema "Beyond the walls - Oltre i muri", in collaborazione con la Fondazione La Pira, con la Fondazione Giovanni Paolo II e CO&SO. All'incontro partecipano venti giovani provenienti da alcune città del Mediterraneo, per un confronto su sul dialogo tra fedi differenti

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui