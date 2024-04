Costa d'Avorio, il missionario italiano padre Matteo Pettinari muore in un incidente stradale

Originario della provincia di Ancona, 42 anni, dell'Ordine dei Missionari della Consolata e da 13 anni in missione nel Paese africano, è deceduto il 18 aprile in uno scontro tra la sua automobile e un bus di linea. Il suo lavoro missionario comprendeva la costruzione di una chiesa con la partecipazione della popolazione locale. Aveva anche collaborato con Vatican News al progetto di sensibilizzazione per la vaccinazione Covid-19

Un missionario instancabile. Così era conosciuto padre Matteo Pettinari, religioso italiano originario di Monte San Vito e appartenente all'ordine dei Missionari della Consolata, morto lo scorso 18 aprile in un incidente stradale a Niakara, città dell'area centro nord della Costa d'Avorio. Nel Paese africano padre Matteo prestava servizio da 13 anni. Il decesso è avvenuto in un violento scontro tra l'automobile che lui guidava e un autobus di linea.

Il cordoglio dei Missionari della Consolata

Venerdì 19 aprile 2024, una nota della Curia generale dei Missionari della Consolata ha annunciato la morte del confratello: "In comunione fraterna, preghiamo il Signore per il suo riposo eterno e che, per intercessione della Madonna della Consolata, conceda a noi e alla sua famiglia consolazione e pace", si legge nel testo firmato dal superiore generale padre James Lengarin e dal segretario Imc padre Pedro Louro.

La missione tra il popolo della Costa d'Avorio

Originario di Monte San Vito (Ancona) e della diocesi di Senigallia, padre Pettinari aveva 17 anni di professione religiosa e 13 di sacerdozio. Ha trascorso la maggior parte della sua vita missionaria in Costa d'Avorio, in particolare a Sogo, San Pedro e Dianra Village. Dal 2022 al 2024 è stato superiore delegato dei Missionari della Consolata in Costa d'Avorio, con sede a Dianra, dove ha contribuito in modo determinante alla costruzione di una chiesa, utilizzando materiali locali e con la partecipazione della popolazione locale.

Il suo lavoro per la costruzione di una Chiesa



La chiesa parrocchiale Joseph Mukasa di Dianra Village si trova nella diocesi di Odienné, nel nord del Paese dell'Africa occidentale. Completata nel 2019 dopo tre anni di lavori, la costruzione di questo luogo di culto fa parte del progetto Pietra rossa. "Se qualcosa deve parlare di Dio, allora deve parlare il linguaggio di Dio, che è la comunione", aveva detto padre Pettinari all'architetto a capo del progetto di costruzione della chiesa, Daniela Giuliani. Lo raccontava lei stessa in una intervista del febbraio 2023 a L'Osservatore Romano. Parole di incoraggiamento, quelle del religioso, che sono state di grande ispirazione per l'architetto, che proviene dalla sua stessa diocesi: "Padre Matteo mi ha insegnato la via della Chiesa".

Collaborazione con Vatican News

Nel 2022, Pettinari aveva collaborato con Vatican News al progetto di sensibilizzazione per la vaccinazione contro il Covid-19, effettuata in due Paesi: la Costa d'Avorio e la Repubblica Centrafricana.

Padre Matteo Pettinari con una fedele nella parrocchia di Joseph Mukasa de Dianra Village, in Costa d'Avorio