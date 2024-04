Convegno nazionale delle Caritas diocesane, una spinta a rinnovare i confini della fede

Si terrà a Grado, dall’8 all’11 aprile, il 44mo Convegno nazionale delle Caritas diocesane dal titolo 'Confini zone di contatto e non di separazione'. "Il Vangelo non è una notizia che si può chiudere in spazi e limiti, ma è notizia in movimento"

Jessica Jeyamaridas – Città del Vaticano

“Confini, zone di contatto e non di separazione” è il titolo del 44mo convegno nazionale delle Caritas diocesane che si terrà a Grado, dall’ 8 all’11 aprile, presso il Palazzo regionale dei Congressi. L’edizione di quest’anno verterà sui confini illimitati della fede, come riportato nella nota di presentazione dell’evento da parte della Caritas Italiana “un tempo favorevole per osare come Chiesa, per rinnovare i cammini, percorrendoli, non da solitari, ma insieme, con audacia, creatività e speranza nonostante le difficoltà, pronti a 'sconfinare', dai percorsi abituali, guidati dallo Spirito". "Il Vangelo – prosegue Caritas italiana – non è una notizia che si può chiudere in spazi e limiti, ma è notizia in movimento; incontro e annuncio sono dei processi. Il confine non è una linea tra dentro e fuori; è come una porta: permette di uscire e di entrare”.

I significati di "confine"

Papa Francesco ricorda che sono molteplici le chiavi di lettura che la parola “confine” può assumere, lo ha ricordato durante la Giornata Mondiale della Gioventù 2023 “ripensare ai confini come ꜥzone di contatto ’ e non di separazioni ed egoismi che portano inevitabilmente a conflitti”. All'incontro di quest'anno presiederanno monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale del Triveneto, monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, presidente di Caritas italiana, monsignor Michael Landau, presidente di Caritas Europa, monsignor Alojzi Cvikl, presidente Caritas Slovenia e il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria.