CEI, il Consiglio dei giovani del Mediterraneo in visita al Parlamento UE e alla Comece

Conclusa oggi la visita alle Istituzioni Europee di Bruxelles del gruppo di giovani nato come segno a seguito dell’Incontro di Vescovi e Sindaci del Mediterraneo a Firenze del 2022. La delegazione guidata dal segretario della Conferenza Episcopale italiana, monsignor Baturi, con la presidente Metsola

Vatican News

Si conclude oggi, 4 aprile, la visita alle Istituzioni europee, a Bruxelles, del Consiglio dei giovani del Mediterraneo, opera-segno nata a seguito dell’Incontro di Vescovi e Sindaci del Mediterraneo che si è svolto a Firenze dal 23 al 27 febbraio 2022. La delegazione, accompagnata da monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza Episcopale italiana (CEI), è stata ricevuta da Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e da monsignor Mariano Crociata, presidente della Commissione degli Episcopati dell’Unione Europea (Comece), insieme a monsignor Noël Treanor, nunzio apostolico presso l’Unione Europea. La visita infatti prevedeva una doppia tappa: nella sede del Parlamento Europeo e in quella della Comece.

Incontro con la presidente Metsola

L’incontro con la presidente Metsola, osserva monsignor Crociata, è “la conferma di un rapporto che la Chiesa, attraverso la Comece, ha con il Parlamento Europeo, e che merita di essere portato avanti perché permette alla Chiesa di svolgere la sua missione e al Parlamento di raccogliere voci che vengono dal mondo cattolico, che è parte importante del popolo europeo”. Metsola, afferma Baturi, “ha voluto conoscere meglio le motivazioni e la composizione del Consiglio dei giovani del Mediterraneo. Si è interessata anche della grande visione di Giorgio La Pira, chiedendo di poterla sviluppare in contesti storici che hanno bisogno di quella prospettiva profetica e ricordando che l’Unione europea è soprattutto un progetto di pace”.

Sostegno a libertà, democrazia e diritti

Il segretario generale della CEI esprime gratitudine alla presidente del Parlamento Europeo per “l’impegno a favore della cooperazione e della comprensione tra i popoli e il sostegno alla libertà, alla democrazia e ai diritti”. Con il Consiglio dei giovani del Mediterraneo, spiega monsignor Baturi, “abbiamo voluto scommettere sui giovani perché questo significa scommettere sull’educazione, sulla loro capacità di immaginare un futuro diverso. L’Europa non può non accorgersi di ciò che accade nel Mediterraneo, delle forze vive e della possibilità che esso ha di sviluppare un’azione di pace e di amicizia che avrà ripercussioni in tutto il mondo. Per questo, vogliamo da una parte che i nostri giovani di 18 Paesi conoscano le Istituzioni europee, dall’altra parte chiediamo che le Istituzioni europee tengano conto di queste forze vive e prospettiche capaci di determinare, speriamo, un futuro diverso”.

“Costruire ponti di dialogo, unità e pace tra popoli e culture”

Fortemente voluto e sostenuto dalla CEI, il Consiglio mira infatti a curare la dimensione spirituale, a rafforzare l’azione pastorale davanti alle sfide odierne e a costruire relazioni fraterne, come racconta il portale www.giovanimediterraneo.org dove sono disponibili informazioni e notizie. Il 16 aprile, a Fiesole (Fi), inoltre, sarà inaugurata la sede del Consiglio. La fisionomia, la missio e le attività sono state presentate dal Direttivo, nell’ambito dell’evento odierno “Costruire ponti di dialogo, unità e pace tra popoli e culture”. Ai lavori, introdotti dall’europarlamentare Beatrice Covassi, sono intervenuti monsignor Baturi, monsignor Crociata e Patrizia Giunti, presidente della Rete Mare Nostrum e della Fondazione La Pira.