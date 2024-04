Brasile, assemblea nazionale dei vescovi ad Aparecida. Parolin guida il ritiro spirituale

Da oggi 10 aprile fino al 19 l'assise generale della Conferenza Episcopale brasiliana presso il Centro Eventi Padre Vítor Coelho de Almeida, nel noto Santuario Nazionale mariano. Prima dell'apertura dei lavori, un momento di riflessione e preghiera guidato dal cardinale segretario di Stato vaticano. Al centro, i temi di Sinodo, Giubileo, evangelizzazione, giovani

Silvonei José Protz – Inviato ad Aparecida (Brasile)

Prende il via oggi, mercoledì 10 aprile, la 61ª Assemblea Generale della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, che si svolgerà fino al 19 aprile presso il Centro Eventi Padre Vítor Coelho de Almeida, nel Santuario Nazionale di Aparecida (SP). Il ritiro che comincia oggi è guidato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. Tema centrale della assemblea, a cui partecipano più di 400 vescovi, è "La realtà della Chiesa in Brasile e l'aggiornamento dei suoi Orientamenti generali per l'azione evangelizzatrice". Tre le questioni centrali: il Sinodo dei Vescovi 2021-2024; il Giubileo del 2025; i giovani. Gli statuti della Conferenza prevedono anche i seguenti temi: la dottrina della fede, liturgia, rapporto annuale della Presidenza, il rapporto economico, i testi liturgici. Quest'anno, i vescovi brasiliani sperimenteranno il metodo della "conversazione dello Spirito" già attuato durante le riunioni del Sinodo sulla sinodalità, con l'organizzazione di tavoli sinodali.

La testimonianza del vescovo del Burkina Faso

Il programma dell'assemblea episcopale è scandito dalla riflessioni su 18 temi e relazioni a riguardo. Oltre al tema centrale, l'incontro si concentrerà sulla evangelizzazione in Brasile e sulla vita della Conferenza Episcopale, una delle tre maggiori Conferenze Episcopali del mondo. Nel Paese ci sono, infatti, 486 vescovi, di cui 318 esercitano il governo pastorale di una Chiesa particolare (diocesi e arcidiocesi) e altri 168 sono vescovi emeriti.

Durante i lavori, il vescovo Laurent Dabiré di Dori, in Burkina Faso, darà una testimonianza sulla realtà della Chiesa nel suo Paese. L'Assemblea pubblicherà infine quattro messaggi: al Papa, al prefetto del Dicastero per i Vescovi, al popolo brasiliano e al popolo cattolico.

Celebrazioni e ritiro

Ogni giorno al Santuario nazionale, alle 7.30, i presuli parteciperanno alle celebrazioni eucaristiche. Domani, 11 aprile, si terrà anche una celebrazione penitenziale. A differenza delle precedenti edizioni, il ritiro dei vescovi inizierà questo mercoledì pomeriggio, dopo l'apertura ufficiale dei lavori. Il ritiro di quest'anno, guidato - come detto - dal cardinale Parolin, si concluderà giovedì pomeriggio. Sabato 13, alle 18, i vescovi reciteranno invece il Rosario nel Santuario. Prevista pure una celebrazione interreligiosa il 17 aprile.

Piattaforma informativa

Secondo l’assessore per le comunicazioni della CNBB, padre Arnaldo Rodrigues, il team dell'Ufficio Comunicazioni prepara ogni anno un sito per le assemblee generali. "Si tratta di una piattaforma centralizzata per fornire informazioni e contenuti sull'evento, particolarmente utile per la stampa", spiega. "Offre diversi formati di contenuti: storie, interviste, video e contenuti e spot per radio, TV e social network. I contenuti saranno aggiornati regolarmente con informazioni rilevanti durante il periodo dell'assemblea". Padre Rodrigues sottolinea che questo servizio, sia per la stampa che per altri interessati ai lavori della Conferenza Episcopale brasiliana, cercherà anche di tradurre e incoraggiare, attraverso la comunicazione, un'esperienza sinodale in tutta la Chiesa in Brasile. "Unitevi a noi - è il suo invito - per l'assemblea e pregate per questo incontro così importante e speciale".