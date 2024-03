Comunicazione e sinodalità, prove di laboratorio per un nuovo rapporto

Domani alle 18 personalità della Santa Sede, giornalisti, docenti del settore si confrontano nel corso del Webinar/Lab organizzato da una rete di comunicatori e professionisti dei media per approfondire il tema sulla scia del magistero del Papa

L’ultimo Sinodo ha schiuso alla Chiesa le porte di un laboratorio. Dopo tre anni di preparazione, le settimane di assise in Vaticano dello scorso ottobre hanno dato forma e contenuti al metodo della sinodalità, che il Papa ha chiesto diventi presto il “volto” e anche il modo di esprimere la vita ecclesiale a ogni livello, nel senso di una comunione che coinvolga i vertici tanto quanto la più piccola delle parrocchie e, trasversalmente, ogni contesto culturale e geografico in cui esiste la vita del Vangelo. Un laboratorio in certo senso universale, dal quale non è estraneo l’ambito della comunicazione.



Lavoro in rete

Ed è appunto un laboratorio alla scuola della sinodalità quello che hanno avviato nel 2023 un gruppo variegato di giornalisti, comunicatori e docenti del settore, con appuntamenti mensili nei quali - spiega una nota degli organizzatori - “si è cercato di dialogare e promuovere approfondimenti e scambi di esperienze tra professionisti di diverse testate e nazionalità, uniti dal desiderio di partecipare a un cammino sinodale che «vuol dire – ha detto Papa Francesco lo scorso 30 settembre - accoglierci gli uni gli altri nella consapevolezza che tutti abbiamo qualcosa da testimoniare e da imparare»”.



Questo percorso ha fatto maturare l’idea di aprire ulteriormente il laboratorio a un momento di confronto pubblico, un webinar/lab, che si svolgerà online domani alle 18 con il titolo “Quale comunicazione per la sinodalità?”. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale Synodal Communication Network di YouTube e propone interventi, testimonianze, momenti di silenzio e condivisione, sullo stile dei lavori vissuti in Aula Paolo VI, con lo sguardo alla seconda tappa del Sinodo dell’ottobre 2024.



Gli interventi

Tra gli interventi in programma, quello di monsignor Piero Coda, segretario della Commissione Teologica Internazionale, Thierry Bonaventura, communication manager della Segreteria Generale del Sinodo, il vescovo Brendan Leahy, uno dei membri dell’Assemblea sinodale, monsignor Lucio Adrian Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione, Isabel Gatti, coordinatrice internazionale di NetOne, la rete di comunicatori del Movimento dei Focolari, Giovanni Tridente, direttore della Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce, e Liliane Mugombozi, giornalista della Repubblica Democratica Congo. A moderare il webinar saranno Fabio Bolzetta, presidente dell’Associazione dei WebCattolici Italiani (WECA), e Sara Fornaro, caporedattrice web della rivista Città Nuova.