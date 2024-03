A Roma celebrazione con De Donatis in memoria delle vittime del coronavirus

Il 18 marzo al Nuovo Santuario del Divino Amore la Messa con il cardinale vicario, in ricordo dei defunti sarà piantato un albero di ulivo

Vatican News

Il prossimo lunedì 18 marzo, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, alle ore 18, il cardinale vicario di Roma, Angelo De Donatis. presiederà la celebrazione eucaristica al Nuovo Santuario della Madonna del Divino Amore, a Castel di Leva. Durante la liturgia, si pregherà in modo particolare per quanti hanno perso la vita e per quanti sono guariti; al termine della celebrazione sarà piantato un ulivo a ricordo della Giornata.

Il vescovo Ambarus: un modo per superare il dolore

"Per noi credenti la memoria coincide sempre con il celebrare l’Eucaristia – osserva il vescovo Benoni Ambarus, delegato diocesano per l’ambito della Diaconia della carità – anche perché tante persone morte in quel periodo non hanno avuto funerali. Quello del 18 marzo sarà un modo, come comunità diocesana, non per celebrare il dolore, ma per superare il dolore». La pianta di ulivo poi vuole essere «un ricordo specifico e concreto", sottolinea ancora il presule. L’albero sarà piantato nel terreno nella zona vicina all’ingresso dell’Ufficio postale, un punto molto frequentato. Accanto alla pianta, inoltre, verrà scoperta una targa in ricordo delle vittime della pandemia di Covid-19.

Invito a medici e operatori sanitari

"Sono invitati in modo particolare a partecipare alla celebrazione di lunedì 18 marzo – prosegue Ambarus – medici, infermieri e operatori sanitari, che sono stati in prima linea nel combattere il coronavirus, ma anche tutti coloro che hanno perso un amico o un familiare a causa del Covid. Sarà un modo per ritrovarci come comunità diocesana".