“Radio Spazio Noi” di Palermo, prima tra le emittenti comunitarie

La graduatoria per il 2023 stilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy premia la radio che aderisce anche al circuito nazionale InBlu2000

Alessandra Zaffiro - Palermo

Prima in Sicilia, terza nel Meridione, tredicesima in Italia su 320 emittenti. La graduatoria per il 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy premia Radio Spazio Noi, emittente radiofonica dell’arcidiocesi di Palermo che aderisce anche al circuito nazionale InBlu2000, radio della Conferenza episcopale italiana. In questi anni, grazie al costante e attento sostegno dell’arcivescovo, monsignor Corrado Lorefice, assieme agli uffici della curia arcivescovile, Radio Spazio Noi ha rinnovato attrezzature e apparecchiature, ammodernando inoltre gli studi, uno dei quali, il principale, è adesso una vera e propria camera acustica.

Il palinsesto offre 14 edizioni quotidiane del giornale radio locale e nazionale, 4 approfondimenti giornalieri, 21 format, con la copertura delle più importanti celebrazioni dell’arcidiocesi e la collaborazione costante con il circuito nazionale InBlu2000.

Radio ufficiale del 400.mo Festino in onore di Santa Rosalia



L’emittente dell’arcidiocesi di Palermo negli ultimi tre anni è cresciuta esponenzialmente negli ascolti, rinnovando la propria offerta informativa attraverso un palinsesto in grado di far parlare le diverse realtà diocesane, tra le quali alcuni uffici di area pastorale e la Caritas Diocesana, stabilmente presenti, oltre alle numerose realtà del capoluogo siciliano e del territorio della provincia.



Radio Spazio Noi sarà la radio ufficiale del 400.mo Festino in onore di Santa Rosalia, patrona della città di Palermo e seguirà, in raccordo con l’ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali e l’ufficio stampa dell’arcidiocesi, tutti gli appuntamenti dello speciale Anno Giubilare Rosaliano, che si concluderà il prossimo 4 settembre.

“Radio Spazio Noi: a servizio della nostra Chiesa, a servizio della città e del territorio”, si legge sul sito dell’arcidiocesi di Palermo. Un servizio che coinvolge e impegna il presidente dell’associazione Radio Spazio Noi, Michelangelo Nasca, il direttore responsabile, Luigi Perollo insieme alla redazione giornalistica composta da Gabriella Ruiz, Gianluca Rubino e Giovanni Azzara, con la parte tecnica affidata a Stefania Italiano e Vame Toure, ai quali si aggiungono dodici collaboratori per i diversi format.