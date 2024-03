In Polonia salvati bambini grazie alle "Culle della vita"

Nel giro di pochi giorni nelle città di Breslavia, Toruń e Łódź sono stati trovati neonati abbandonati, salvati grazie a questi "luoghi speciali" dove i piccoli possono essere lasciati in modo sicuro e anonimo qualora i genitori non fossero nelle condizioni di tenerli con sé. In Polonia sono attualmente 60

Tomasz Zielenkiewicz – Varsavia

Nemmeno una settimana fa, lunedì sera, 11 marzo, le suore orsoline hanno trovato una bambina abbandonata a Łódź. Le hanno dato il nome di Julia. Era vestita normalmente e sembrava sana e i medici ne hanno accertato le buone condizioni di salute. Lo stesso giorno, un bimbo di 11 mesi è stato trovato in via Szosa Bydgoska, nella città di Toruń. È stato portato in ospedale per accertamenti. Un altro bambino è stato trovato domenica a Breslavia e una neonata di un mese e mezzo è stata portata in via Rydygiera 22-28, nell'edificio della Congregazione delle Suore della Carità di San Carlo Borromeo. Tutti questi piccoli sono stati salvati grazie alle "Culle della Vita", luoghi speciali in cui i bambini - anche di pochi mesi - possono essere lasciati in modo sicuro e anonimo qualora i genitori non siano in grado o nelle condizioni di poterli crescere o prendesene cura.

Visite e cure

Le "Culle" si aprono dall'esterno e sono dotate di riscaldamento e ventilazione. Quando vengono aperte, le persone che destinate ad occuparsi del bambino danno l'allarme. Immediatamente vengono avviate procedure mediche e amministrative affinché il minore venga visitato e dato in adozione. Attualmente sono 60 le "Culle della vita" in Polonia, gestite principalmente da congregazioni religiose come, ad esempio, le suore pastorelle del Centro Caritas Bl. Maria Karłowska a Toruń.

Una pratica antica

L'idea della protezione degli orfani era già in uso nel Medioevo. La più antica "Culla della vita" risale al 1198 e si trova a Roma accanto all'Ospedale di Santo Spirito in Sassia, fondato da Papa Innocenzo III. In Polonia la prima "Culla" è stata istituita il 19 marzo 2006 a Cracovia, realizzata per iniziativa della Caritas dell'Arcidiocesi di Cracovia e del cardinale Stanisław Dziwisz. Nel 2023 sono stati trovati nelle "Culle della vita" ben nove bambini.