Patton: Pasqua, una luce anche sulle peggiori esperienze dell'umanità

La risurrezione è “un passaggio verso una forma di vita talmente nuova e piena” che non si riesce a immaginare e a ricordarlo ai cristiani è la Pasqua di Gesù. Padre Francesco Patton, custode di Terra Santa, nel suo messaggio di auguri per la Pasqua, dal titolo “Oltre il buio della morte”, indica ai fedeli la strada per trovare la risposta ai perché che affliggono l’umanità quando si confronta con la morte, soprattutto se è quella di una persona cara.

Andare oltre la morte

A quel “momento di sofferenza, di buio e di sconforto che cala su ognuno di noi”, allo “scivolare irreversibilmente dentro il mistero della morte”, segue, sono le parole di Patton, “un andare oltre”. Così come fu per Maria Maddalena e per i discepoli in fuga verso Emmaus, “la sorpresa rivelatrice” è l’incontro con Gesù Risorto “con Lui che vive ormai in Dio”, la cui umanità “è ormai completamente trasformata dalla potenza dello Spirito Santo” e con il quale l’esperienza del morire è “un passare attraverso e oltre la morte”.

Il messaggio per la Pasqua del Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton

La risurrezione illumina le tragedie umane

La tomba vuota di Cristo “sprigiona speranza”, conclude Patton, “capace di illuminare anche le peggiori esperienze di vita e di morte nelle quali oggi ci possiamo trovare immersi”