"(Dis)uguaglianze educative. Una scuola a cielo aperto”, convegno a Roma per studenti e docenti

Il futuro delle nuove generazioni è al centro dell'appuntamento promosso dalla Diocesi di Roma per il 13 marzo, a partire dalle ore 9, nell’Aula Magna della succursale dell’IIS Edoardo Amaldi. Un confronto e un dialogo tra studenti, docenti, dirigenti, genitori, con il quale si prosegue il percorso di ascolto della città, iniziato il 19 febbraio con l’appuntamento nel Palazzo Lateranense promosso a cinquant’anni dal convegno sui "Mali di Roma"

Vatican News

“(Dis)uguaglianze educative Una scuola a cielo aperto. Per scrivere il futuro delle nuove generazioni” è il tema del convegno promosso dalla diocesi di Roma per mercoledì 13 marzo, a partire dalle ore 9, nell’Aula Magna della succursale dell’IIS Edoardo Amaldi, in via Pietrasecca 99 a Roma (zona Castelverde). Un confronto e un dialogo tra studenti, docenti, dirigenti, genitori, con il quale si prosegue il percorso di ascolto della città, iniziato lo scorso 19 febbraio con l’appuntamento nel Palazzo Lateranense promosso a cinquant’anni dal convegno sui “mali di Roma”. Dopo questo sulla realtà della scuola sono previsti, nei prossimi mesi, momenti di approfondimento su salute, casa, lavoro.

I partecipanti

L’incontro del 13 marzo sarà aperto dai saluti: della dirigente dell’IIS Amaldi Maria Rosaria Autiero; del direttore dell’USR Lazio Anna Paola Sabatini; dell’assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro del Comune di Roma Claudia Pratelli; del presidente del VI Municipio Nicola Franco; del vicegerente della diocesi di Roma, il vescovo Baldo Reina; del direttore dell’Ufficio per la pastorale scolastica e l’insegnamento della religione, Rosario Chiarazzo.

Relazioni di studenti e docenti

Quindi si entrerà nel vivo del convegno, con alcune brevi relazioni e soprattutto i contributi spontanei degli studenti e dei docenti che parteciperanno, perché saranno loro i veri protagonisti dell’iniziativa. Tra gli interventi previsti, quelli di Milena Santerini, ordinario di Pedagogia generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e direttrice del Centro di ricerca sulle relazioni interculturali; di Fabio Cannatà, dirigente dell’IIS Giorgio Ambrosoli; di Rosa Caccioppo, dirigente dell’IIS Carlo Urbani. Le conclusioni saranno affidate a Gabriele Palmieri, coordinatore delle attività giovanili della Comunità di Sant’Egidio. Moderatori dell’incontro saranno don Gianmario Pagano, docente di religione, sceneggiatore e autore del blog “Bella prof”, e la giornalista Giulia Rocchi.