Il patriarca Neofit della Chiesa ortodossa bulgara

Bulgaria, è morto il patriarca della Chiesa ortodossa Neofit

Il metropolita di Sofia, dal 2013 alla guida della Chiesa ortodossa bulgara, è morto ieri 13 marzo a 78 anni, dopo una lunga malattia. Nato in una famiglia umile e credente, con una grande passione per la musica e il canto, è stato il terzo patriarca della Bulgaria. Ancora prima ha rivestito l'incarico di segretario capo del Santo Sinodo durante lo scisma, avendo un ruolo importante nelle trattative per la liberazione del Palazzo sinodale

Vatican News Nella tarda serata di ieri, mercoledì 13 marzo, dopo una lunga malattia, all’età di 78 anni è morto Sua Santità Neofit, patriarca della Chiesa ortodossa bulgara e metropolita di Sofia (1945-2024). Nell'annuncio ufficiale del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara si legge: $Fratelli e sorelle amanti di Dio, il 13 marzo 2024, dopo una lunga malattia presso l'Accademia Medica Militare (VMA-Sofia) alle ore 22.22, a seguito di una insufficienza multiorgano, è morto Sua Santità il Patriarca bulgaro e il Metropolita di Sofia Neofit, arcivescovo della nostra nativa Santa Chiesa Ortodossa, che è un degno successore dell'opera dei suoi illustri predecessori nella nostra più recente storia della chiesa - il beato Patriarca bulgaro Maxim, il suo mentore spirituale, e l'ancora ricordato patriarca bulgaro Kirill". Le umili origini e la passione per il canto Neofit era stato eletto a capo della Chiesa ortodossa bulgara il 25 febbraio 2013. È stato il terzo patriarca consecutivo della Bulgaria. Nato in un'umile famiglia di credenti, il suo nome era Simeon Dimitrov. All'età di 14 anni era entrato nel Seminario Teologico di Sofia presso la stazione di Cherepish, per poi proseguire presso l'Accademia Teologica "St. Clemente Ohridski". La sua più grande era il canto in chiesa, sul quale si è specializzato a Mosca. A 30 anni ha preso i voti monastici nel monastero di Troyan con il nome di Neofit. Dieci anni dopo, è diventato il secondo vicario del metropolita di Sofia e patriarca di Bulgaria, Maxim. L'incontro del patriarca Neofit con il Papa Capacità diplomatiche Negli ambienti ecclesiastici, ancor prima di essere metropolita, Neofit veniva definito come una persona dotata di una mente acuta e di un carattere gentile. Le sue capacità diplomatiche sono state presto notate nella Chiesa. Nel corso degli anni, Neofit è stato direttore del coro dei Sacerdoti di Sofia, rettore dell'Accademia Teologica e segretario capo del Santo Sinodo durante lo scisma nella Chiesa. In quegli anni ha avuto un ruolo importante nelle trattative per la liberazione del Palazzo Sinodale occupato. Nel 1994 è stato eletto metropolita di Dorostol e Cherven e nel 2001 la diocesi è stata divisa, così Neofit è diventato vescovo di Russe. Dopo la morte del patriarca Maxim, il 10 novembre 2012, in uno scrutinio segreto, Neofit ha ricevuto un solo voto per essere vicepresidente della Chiesa ortodossa bulgara. Quattro mesi dopo, il 24 febbraio 2013, è stato eletto patriarca della Chiesa ortodossa bulgara con 90 voti. Nel maggio 2019, il patriarca ha incontrato Papa Francesco durante la sua visita apostolica in Bulgaria. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui