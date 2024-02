Tratta umana, l'8 febbraio Giornata mondiale: "Camminare per la dignità"

La rete Talita Khum diffonde un video per invitare all'evento di preghiera e riflessione che si terrà il prossimo 8 febbraio. Nel filmato le testimonianze di alcuni giovani che parteciperanno all'iniziativa e che lavorano per ridare "speranza" ai sopravvissuti. All'Angelus l'appello del Papa ad unirsi per contrastare questo "drammatico fenomeno globale"

“Questo è il giorno in cui dobbiamo camminare per la dignità”. Con queste parole suor Abby Avelino, coordinatrice internazionale di Talita Khum, invita a partecipare alla Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta, che si celebrerà il prossimo 8 febbraio, memoria di Santa Giuseppina Bakhita, la suora sudanese in passato schiava.

L'8 febbraio Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta umana

Ascoltare, sognare, agire

“Camminare per la dignità. Ascoltare, sognare, agire” è il tema della edizione di quest’anno, la decima dalla istituzione nel 2015, coordinata da Talita Khum e promossa da Uisg e Usg in collaborazione con diverse realtà, tra cui i Dicasteri per lo Sviluppo umano integrale e per la Vita Consacrata e la Rete Mondiale di Preghiera del Papa

Le parole del Papa all'Angelus

L’appello di suor Abby è contenuto in un video che riporta le parole del Papa su questa orrenda pratica nell’ultimo Angelus del 4 febbraio: “Anche oggi tanti fratelli e sorelle vengono ingannati con false promesse e poi sottoposti a sfruttamenti e abusi. Uniamoci tutti per contrastare il drammatico fenomeno globale della tratta di persone umane”, ha detto Francesco.

Testimonianze dei giovani

Nel filmato anche le testimonianze di alcuni dei giovani di ogni Paese venuti a Roma per l’appuntamento; tra loro Mary Wangithi dal Kenya che afferma: “È molto importante per noi dare speranza a quelle persone che sono state sfruttate. Dire loro che c’è ancora speranza qualsiasi cosa sia capitata nel passato… Ora con il nostro aiuto possono ancora prendere in mano e far crescere i loro sogni… Dopo che l’albero viene tagliato, con la pioggia e i fertilizzanti torna a crescere”.

Lo striscione per promuovere la Giornata mondiale dell'8 febbraio contro la tratta