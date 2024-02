Soul, a Milano la prima edizione del Festival di Spiritualità

L’evento, promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore e Arcidiocesi di Milano, si svolgerà dal 13 al 17 marzo. Cinque giorni di incontri dedicati al tema della ‘Meraviglia’, con protagonisti d’eccezione dalla letteratura alla scienza, dalla filosofia alla musica. Monsignor Delpini: "L'idea è di ricordare a tutti l'anima della città e il legame che tiene uniti i diversi popoli che abitano lo spazio urbano"

Dalla cena monastica alle passeggiate di stupore per la città: un programma di cinquanta incontri tra lezioni e dialoghi, spettacoli e concerti, performance, laboratori esperienziali, momenti meditativi, attività per le scuole, declinati sui temi della spiritualità attraverso tradizioni e discipline diverse. Si dedicherà a tutto questo la prima edizione del Festival di Spiritualità, dal 13 al 17 marzo a Milano, un Festival diffuso organizzato in luoghi diversi della città e promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore e Arcidiocesi di Milano, con il patrocinio del Comune di Milano. “Dall’alba alla sera - informano gli organizzatori - saranno cinque giorni per fare esperienza dello straordinario nell’ordinario, con protagonisti d’eccezione dalla letteratura alla scienza, dalla filosofia alla musica, fino alla poesia, intorno al tema ‘Meraviglia, la vigilia di ogni cosa’ per invitarci a vedere lo straordinario nell’ordinario".

Delpini: un evento che è un grande laboratorio

“Questo Festival intende raccogliere e dare voce a un bisogno espresso da molti soggetti nella città di Milano: ricordare a tutti noi e a questa città, che si sta muovendo molto velocemente verso il suo futuro, qual è il fondamento senza il quale nulla potrebbe funzionare, qual è l'anima della città, qual è il legame che tiene uniti i diversi popoli che abitano lo spazio urbano”, spiega l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. “Per la Diocesi – aggiunge – questo evento si presenta anche come un grande laboratorio in cui sperimentare nuovi linguaggi e nuovi format per dire un messaggio che custodiamo da secoli e che siamo convinti possa essere anche oggi una buona notizia per tutti”.

I partecipanti

Tra i partecipanti, oltre allo stesso monsignor Delpini, vi saranno il cardinale José Tolentino de Mendonça, che si confronterà con lo scrittore Paolo Giordano “sull’incanto della natura e sulla sua custodia , che è custodia della nostra stessa vita”, e poi padre Antonio Spadaro, Alessandro Baricco, Massimo Popolizio, Stefano Boeri, Massimo Cacciari, Alessandro D’Avenia, Tahar Ben Jelloun.