Pisa, monsignor Benotto sugli scontri in città: la violenza non è mai giustificata

In una nota diffusa sul sito della Curia della città toscana, firmata dall'arcivescovo, la preoccupazione per quanto accaduto ieri a Piazza dei Cavalieri, dove giovani che manifestavano per la pace in Palestina hanno riportato contusioni e fratture dopo le cariche della Polizia. La Chiesa pisana crede nel "dialogo pacifico" e invoca la garanzia di un "confronto democratico" nella sicurezza di tutti

Antonella Palermo - Città del Vaticano

Il Consiglio Pastorale dell'arcidiocesi di Pisa, riunito il 23 febbraio in seduta ordinaria, ha espresso "profonda preoccupazione e sconcerto per gli scontri" avvenuti nella mattinata nel centro della città, a pochi metri da piazza dei Cavalieri, che hanno causato il ferimento di alcuni studenti, anche minorenni. A riportare danni, tra cui contusioni e fratture, sono, secondo la Questura di Pisa, undici manifestanti e due agenti delle forze dell’ordine. A ritrovarsi in piazza sono stati per lo più giovani con l'intento di manifestare per la pace in Palestina; gli agenti di polizia in tenuta antisommossa sono intervenuti per bloccare il corteo.

La violenza non è mai giustificata, garantire il confronto democratico

La violenza non è "mai giustificata", si legge nel comunicato dove si precisa che "in attesa che si faccia luce sull’accaduto e sull’operato delle forze dell’ordine, auspica che tutte le autorità competenti intervengano per garantire il corretto e pacifico confronto democratico, tutelando la sicurezza di tutti, dei giovani in particolare". Nella nota firmata da monsignor Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo della città toscana, si sottolinea che la Chiesa crede nel "dialogo pacifico" e nel "ripudio della violenza in tutte le sue forme". È questo "l’unico percorso capace di edificare la nostra casa comune su solide basi".

La collaborazione della Chiesa di Pisa con Caritas Gerusalemme

Riguardo alla situazione in Israele e Palestina, definita "tragica", Benotto "ribadisce la condanna per l’attacco terroristico dell’ottobre scorso e per la strage attualmente in corso nella striscia di Gaza". Si aggiunge inoltre che la Chiesa di Pisa è impegnata con Caritas Gerusalemme "a sostegno di tutte le persone che subiscono, in Terra Santa, gli orrori della guerra" e viene ricordata l'espressione di San Giovanni Paolo II relativa alla guerra che è sempre una “avventura senza ritorno”. La voce del Consiglio Pastorale pisano intende in questo modo unirsi "a quella di tutti coloro che chiedono l’immediato cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi".

Solidali con gli appelli del Papa

Infine, nel comunicato si condividono le parole di Papa Francesco che chiede con forza dall’inizio del conflitto che "il popolo palestinese e il popolo di Israele abbiano il diritto di vivere in pace come due popoli fratelli". Monsignor Benotto conclude condividendo l’invito alla preghiera che il Pontefice ha rivolto alla Chiesa, perché 'le controversie vengano risolte con il dialogo e i negoziati e non con una montagna di morti da entrambe le parti. Per favore, preghiamo per la pace in Terra Santa".