"Per una Chiesa sinodale", incontri promossi dalla Facoltà Teologica Pugliese

Un seminario di studi su processi, figure e istituzioni in una Chiesa sempre più sinodale: è quello promosso dall'Istituto Teologico di Molfetta e che si svolgerà tutto on-line. Nove gli appuntamenti a partire dal 4 marzo prossimo. L'obiettivo è di tener viva la riflessione sul cammino in corso, alla luce dell'Assemblea dei vescovi di ottobre in Vaticano e su quello vissuto dalla Chiesa italiana

Vatican News

Nove incontri tutti di lunedì, dal 4 marzo al 13 maggio, nati con l'intento di offrire un approfondimento sulle principali questioni emerse dal percorso sinodale in corso nella Chiesa cattolica, dal punto di vista teologico e canonistico. Il Seminario di studi sul tema: "Per una Chiesa sinodale: processi, figure e istituzioni" è promosso dalla Facoltà Teologica Pugliese dell'Istituto "Regina Apuliae" di Molfetta, Bari, con il patrocinio del Servizio nazionale per gli Studi di Teologia e di Scienze religiose della CEI e della Segreteria generale del Sinodo, e si avvale di docenti interni e di altri provenienti da Istituti e Università di Firenze, Roma, Parigi, Pretoria e Salamanca.

Le motivazioni del corso

Nel comunicato che informa sull'iniziativa se ne spiega la ragione di fondo e cioè l’esigenza avvertita, di "tenere viva la riflessione per una sempre maggiore comprensione degli elementi in gioco e per individuare i tratti e le dinamiche che devono caratterizzare la Chiesa sinodale". E si precisa che, "alla luce della Relazione di sintesi, prodotta dalla prima sessione del Sinodo dei Vescovi e delle Linee guida per la fase sapienziale del Cammino sinodale delle Chiese in Italia", il seminario prevede "un percorso tematico articolato in tre passaggi". Esplicativi i titoli di ogni incontro. Dopo quello di introduzione alla tematica e al percorso tenuto il 4 marzo dai professori Vito Mignozzi, docente di Teologia sistematica e preside della Facoltà Teologica Pugliese, e Antonio Lattanzio, ricercatore presso l’Institut Catholique de Paris, si inizierà a prendere in esame i "processi" con due appuntamenti, il primo l'11 marzo su: Condizioni di possibilità per una "corresponsabilità differenziata", e il lunedì successivo su: L’esercizio della leadership in una Chiesa sinodale.

Figure e istituzioni nella visione del Sinodo

I due incontri dell'8 e del 15 aprile riguarderanno le "figure" cioè il volto della Chiesa sinodale con i due temi: Una Chiesa inclusiva: una coesistenza armonica di diverse forme di vita, e: Una Chiesa casa e famiglia di Dio. Tre gli incontri che esamineranno l'ultimo aspetto che guarda alle dinamiche di alcune "istituzioni" nell'ottica del Sinodo. Tema del 22 aprile sarà: Stile sinodale: riconfigurazione degli organismi di partecipazione e dei servizi diocesani. Prospettiva teologico-pastorale, per continuare il 29 con: I Consigli pastorali: un rinnovamento in prospettiva sinodale. Prospettiva canonistica e il 6 maggio: Un nuovo modello istituzionale per il Sinodo dei vescovi. Il seminario si concluderà il 13 maggio con le Prospettive di sintesi, offerte ancora dai professori Mignozzi e Lattanzio.

Alcune note pratiche



Tutte le lezioni si terranno dalle ore 15 alle 16.30 in modalità online sulla piattaforma Cisco Webex Meetings. Per partecipare al seminario di studio, informano gli organizzatori, è richiesto il versamento di una quota di iscrizione di 50 euro e al termine è possibile ricevere un attestato di partecipazione con l'indicazione dei crediti maturati (3 ECTS). Le iscrizioni, già in corso, si concluderanno il prossimo 29 febbraio attraverso il link messo a disposizione sul portale della Facoltà.