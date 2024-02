“Verso una Chiesa costitutivamente sinodale”, un corso online gratuito

Prende il via il prossimo 2 marzo, il terzo corso online intercontinentale organizzato dai membri latinoamericani della Commissione teologica della Segreteria generale del Sinodo e dal Gruppo di teologia Iberoamericano. Un evento formativo gratuito aperto a tutti, in 7 lingue. Alle due precedenti edizioni hanno preso parte circa 100 mila operatori pastorali, religiosi e vescovi

Vatican News

Partirà il prossimo 2 marzo il terzo corso intercontinentale massivo online sul tema “Verso una Chiesa costitutivamente sinodale”, promosso dai membri latinoamericani della Commissione teologica della Segreteria generale del Sinodo e il Gruppo di teologia Iberoamericano, con il sostegno del Consiglio Episcopale Latinoamericano (CELAM) e della Confederazione latinoamericana e dei Caraibi dei religiosi e delle religiose (CLAR). L’evento è rivolto in particolare agli operatori pastorali, ai religiosi e alle religiose, ai laici, ai sacerdoti, ai vescovi e a chiunque intenda conoscere il significato di sinodalità.

Il dépliant del corso "Verso una Chiesa costitutivamente sinodale"

Una formazione alla portata di tutti

Tra i coordinatori figurano Rafael Luciani, Carlos Galli, Agenor Brighenti, Serena Noceti e Felix Palazzi, che spiegano che “i video saranno offerti gratis ai partecipanti di tutto il mondo”, attraverso conferenze online preregistrate disponibili in qualsiasi momento durante il mese di marzo, e fruibili in sette lingue diverse: spagnolo, inglese, portoghese, francese, italiano, polacco e tedesco. L'iniziativa, sostenuta anche dal Centro di Formazione Cebitepal del Celam, cerca di promuovere la sinodalità unendo il sostegno e le alleanze con diverse organizzazioni ecclesiali, come il Consiglio della Conferenze episcopali europee (Ccee), la Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia (Fabc), l'Unione Internazionale dei Superiori Generali (Uisg) e l'Unione dei Superiori Generali (Usg), oltre a diverse Università cattoliche di tutto il mondo. “Il programma – spiega Rafael Luciani – utilizza una piattaforma digitale ospitata dal dipartimento di 'Formazione continua' della Scuola di Teologia e Ministero del Boston College”. Si stima che, durante le due precedenti edizioni di questo evento, siano stati formati quasi 100.000 tra agenti pastorali, religiosi e religiose, vescovi, laici e sacerdoti di vari continenti. L’scrizione, gratuita, può essere effettuata attraverso il link https://formaciononline.bc.edu dove si potranno anche trovare il programma e l’elenco di insegnanti e/o relatori che prenderanno parte al corso.