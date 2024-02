"Cattedra dell'Accoglienza", seconda edizione con i cardinali Parolin e Czerny

“Vulnerabilità e comunità. Tra accoglienza e inclusione” è il tema dell'appuntamento di quest'anno che si terrà dal 27 febbraio al 1° marzo 2024 alla Fraterna Domus di Sacrofano. Quattro webinar in preparazione agli incontri sui temi di vulnerabilità e nuove povertà. Durante il corso, anche un dialogo tra il regista Garrone e padre Spadaro. I partecipanti in udienza dal Papa

Continua la sfida di educare all’accoglienza approfondendo i profili antropologici ed etici di una delle dimensioni fondamentali dell’essere umano. Incoraggiati da Papa Francesco gli enti promotori - associazioni, istituti, fondazioni e comunità che operano nei campi dell’inclusione e dell’accoglienza – hanno programmato una quattro giorni di formazione a Sacrofano (RM), presso la Fraterna Domus, dal 27 febbraio al 1° marzo 2024. La seconda edizione della Cattedra, proceduta da quattro webinar di approfondimento, sui temi della vulnerabilità e delle nuove povertà, nel corso residenziale approfondirà il rapporto tra comunità inclusive e i problemi che nascono da un tessuto sociale sempre più sfilacciato e fragile. La vulnerabilità di uomini, donne e territori, come sfida urgente, fattore da tempo oggetto di analisi e riflessioni politiche, sociali ed economiche, da analizzare nelle sue dinamiche, per svelarne anche potenzialità ed elementi positivi.

Diversi ospiti

Durante il corso l’approfondimento di spazi di dialogo e di prossimità, in cui far ri-nascere o rinsaldare legami ed affetti sociali, bacini di energia per rispondere ai bisogni di un’umanità sempre più bisognosa di consolazione e sempre più frastornata dalle tensioni internazionali. “Quando sono debole, è allora che sono forte” (II Cor 12, 10): le parole dell’apostolo delle genti, Paolo, saranno il filo conduttore di riflessioni affidate a rappresentanti delle istituzioni, politici, accademici e operatori del sociale. Tra gli ospiti, la vice-presidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, poi Rosy Bindi, fratel Luciano Manicardi della Comunità di Bose, don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans.

Prolusioni di Parolin e Czerny

Oltre ad esperti ed accademici, le prolusioni del Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, e il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale. Durante il corso anche conversazioni sulla vulnerabilità e la sua narrazione nella speciale sezione “Spiritualità in cammino”. Si segnala il dialogo tra Matteo Garrone, regista di Io Capitano, e padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’educazione, il confronto tra la giornalista Francesca Fialdini e lo scrittore Daniele Mencarelli, la riflessione su “le poche cose che contano” di don Luigi Verdi, della Fraternità di Romena. Questa edizione sarà chiusa dall’udienza concessa da Papa Francesco ai partecipanti.