Burkina Faso. Attentato durante la Messa: almeno 15 morti

L’attacco, riferisce in un comunicato la Diocesi di Dori, è avvenuto questa mattina mentre era in corso la celebrazione della Messa

È di 15 fedeli uccisi il bilancio provvisorio dell’attacco terroristico questa mattina contro la comunità cattolica del villaggio di Essakane in Burkina Faso mentre era in corso la celebrazione della Messa. Ne dà notizia in un comunicato il vescovo della diocesi di Dori monsignor Laurent Bifuré Dabire.



Delle vittime 12 sono morte sul posto, tre in seguito alle ferite riportate. Si riferisce anche di due feriti. L’attentato secondo fonti di stampa sarebbe stato condotto da uomini armati all’interno della chiesa cattolica di Essakane.



“In queste dolorose circostanze”, scrive il presule, “vi invitiamo a pregare per il riposo eterno di quanti sono morti nella fede, per la guarigione dei feriti e per la consolazione dei cuori addolorati. Preghiamo anche per la conversione di coloro che continuano a seminare morte e desolazione nel nostro Paese. Che i nostri sforzi di penitenza e di preghiera durante questo periodo di Quaresima portino pace e sicurezza al nostro Paese, il Burkina Faso”.