Repubblica Democratica del Congo, i vescovi denunciano una "catastrofe elettorale"

Lo scrutinio del 20 dicembre è stato un "caos", afferma la Cenco, la locale Conferenza episcopale. I presuli denunciano "frodi, corruzione su larga scala, vandalismo del materiale elettorale, incitamento alla violenza, voto di scambio, intolleranza, impudenza, attacchi ai diritti umani, alla vita umana e alla dignità delle persone, arrivando persino a umiliare pubblicamente le donne"

Ad un giorno dall'insediamento del presidente rieletto, Felix Tshisekedi, previsto per sabato 20 gennaio, la Conferenza Episcopale nazionale del Congo (Cenco) ha espresso il suo bilancio del processo elettorale iniziato il 20 dicembre scorso. Nel loro messaggio, pubblicato il 18 gennaio, i vescovi, che hanno anche formulato "raccomandazioni utili per il futuro del Paese", affermano di aver seguito con tristezza il processo elettorale", direttamente, cioè dalle loro diocesi che coprono l'intero territorio della Repubblica Democratica del Congo (RDC), e indirettamente, cioè dalla missione congiunta di osservazione elettorale della Conferenza Episcopale nazionale del Congo e della Chiesa di Cristo in Congo (MOE CENCO-ECC).

I vescovi hanno espresso il loro apprezzamento per il fatto che circa il 40% dei congolesi registrati si sia recato a votare, anche oltre il termine legale previsto, perché credeva in un nuovo inizio per il proprio Paese. Queste persone, tuttavia, sono ora "disilluse e traumatizzate" dal modo in cui questo processo è stato organizzato e dalle condizioni in cui in molti luoghi si è svolto. Ciò dimostra "una mancanza di considerazione per loro". "Non possiamo tacere su ciò che abbiamo visto e sentito", affermano nella nota.

Elezioni organizzate per sfida

La Cenco osserva che le irregolarità e gli incidenti segnalati rendono "le elezioni del 20 dicembre un disastro elettorale" per la loro portata e ampiezza. Sulla base delle sue osservazioni e di quelle di altre missioni di osservatori, la Conferenza Episcopale congolese conclude che le elezioni “sono state caratterizzate, in generale, da frodi, corruzione su larga scala, vandalismo del materiale elettorale, incitamento alla violenza, detenzione illegale dei dispositivi di voto elettronico, voto di scambio, intolleranza, impudenza, attacchi ai diritti umani, alla vita umana e alla dignità delle persone, arrivando persino a umiliare pubblicamente le donne". Per i vescovi, questo caos è il risultato dell'ostinazione della Commissione elettorale nazionale indipendente (CENI) nell'organizzare lo scrutinio come fosse una sfida, pur essendo a conoscenza di alcuni "vincoli". Per questo motivo, la Commissione è stata portata a violare il quadro giuridico nazionale e l'amministrazione elettorale, scrive la Cenco.

Voti paralleli e macchine per votare trovate in case private

Dopo la pubblicazione del rapporto preliminare della MOE CENCO-ECC all'inizio di gennaio, i presuli hanno dichiarato di aver scoperto "un numero impressionante di votazioni parallele con macchinari trovate in case private". Questo li ha portati a chiedersi se non ci fosse stata una pianificazione anticipata "a livello delle autorità organizzatrici". La Cenco è anche sorpresa dalla facilità con cui i dispositivi di voto elettronico e i rotoli di schede elettorali siano finiti nelle mani di privati. Scrive la Cenco: "La CENI dovrebbe interrogarsi sul suo ruolo in questa vicenda, dal momento che ha il controllo esclusivo di tutte le macchine e non ha mai denunciato alcun furto delle sue apparecchiature”.

Opacità pianificata, seggi duplicati, 2.400.000 elettori fittizi

Dopo aver rifiutato la proposta di istituire una commissione mista e indipendente per svolgere le indagini, la CENCO deplora che la CENI si sia posta come giudice e giuria invalidando 82 candidati e annunciando ulteriori casi di invalidazione. Questa mancanza di trasparenza sembra essere la logica conseguenza di altri casi osservati in precedenza, afferma l'organismo della Chiesa cattolica, che cita il ritrovamento di kit di registrazione elettorale trovati in case private, elenchi fittizi, il rifiuto di una revisione indipendente delle liste elettorali, ecc. In tutte queste situazioni, si osserva nel messaggio, la CENI non ha fornito spiegazioni, né chiarito le questioni, né accettato un incontro di concertazione. A queste irregolarità si aggiungono quelle relative alla pubblicazione della mappatura dei seggi elettorali. La CENCO-ECC ha infatti rilevato delle anomalie, tra cui l'esistenza di 3.706 seggi elettorali duplicati o addirittura triplicati, con un conseguente aumento del numero di elettori di circa 2.400.000". La pubblicazione definitiva della mappatura dei seggi elettorali in un formato non scaricabile, poi, non ne determina l'accuratezza e suggerisce un'opacità programmata, secondo i vescovi.

Le numerose irregolarità, gli incidenti e i brogli segnalati "hanno seriamente compromesso le elezioni e minato la fiducia degli elettori” e “ciò solleva la questione di come il popolo congolese percepirà il prossimo Parlamento". Alla luce dei risultati provvisori delle elezioni legislative nazionali, solo il 6% dei deputati proveniva dall'opposizione, il che ha portato la Cenco a temere "un forte rischio di ritorno a un sistema monopartitico, che sarebbe una grave battuta d'arresto per la nostra democrazia nascente".

Scoraggiare con urgenza il tribalismo e rafforzare la coesione nazionale

Di fronte a queste sfide, che stanno "mettendo in pericolo" il "nostro Paese", in particolare a causa del disprezzo dei valori morali, i vescovi congolesi chiedono alle autorità competenti, la cui missione è quella di garantire la stabilità, la giustizia e la coesione nazionale, di usare saggezza e intelligenza consapevole per ripristinare l'immagine offuscata. Chiedono al presidente della Repubblica Democratica del Congo di essere il garante dell'unità nazionale e dell'integrità territoriale. Riaffermano la loro disponibilità a fornirgli l'assistenza necessaria per assicurare il successo di questo "secondo e ultimo mandato nell'interesse del popolo congolese". Raccomandano al governo di "prendere le misure necessarie e urgenti per scoraggiare la xenofobia e il tribalismo che si sono manifestati nei discorsi durante la campagna elettorale e di mettere in atto un meccanismo politico per rafforzare la coesione nazionale". I presuli chiedono inoltre che si tengano le elezioni nei territori in cui non si sono ancora svolte: Rutshuru, Masisi e Kwamouth.

Propongono inoltre la riforma della CENI e il chiarimento dell'indipendenza della commissione dalle leggi nazionali, al fine di garantire il buon governo. Chiedono inoltre al governo di identificare e perseguire le persone coinvolte nell'appropriazione indebita dei macchinari elettronici di voto.

Applicare la giustizia senza compiacere

I vescovi chiedono ai pubblici ministeri, ai tribunali e alle corti "di accogliere d'ufficio tutti i ricorsi per invalidare noti truffatori che sono stati provvisoriamente dichiarati eletti". Li invitano a essere al servizio della giustizia e non dei singoli, trattando senza compiacenza tutti i casi relativi a ricorsi e controversie elettorali. La giustizia deve essere applicata anche ai dirigenti e agli agenti della CENI, perché "un sistema giudiziario che promuove gli anti-valori è un cancro per la nazione", sottolineano i presuli congolesi.

Solidarietà e coesione nazionale

La CENCO, infine, raccomanda al popolo congolese di vivere nella solidarietà e nella coesione nazionale, affinché il Paese non sprofondi nella violenza e nella divisione. Citando Papa Francesco, che ha visitato la Repubblica Democratica del Congo nel gennaio 2023, i vescovi sottolineano che "non ci può essere pace senza fratellanza. È una scelta: fare spazio nei nostri cuori per tutti, credere che le differenze etniche, regionali, sociali, religiose e culturali non sono ostacoli alla convivenza". Da qui l'invito ai loro connazionali a sentirsi coinvolti nella costruzione del Paese e a rimanere vigili e impegnati nell'esercizio della loro sovranità. "Il futuro di un Paese dipende dal suo popolo. Ricordiamoci che non siamo noi a liberare un popolo, è il popolo a liberarsi". Un invito anche ai giovani a non lasciarsi manipolare e usare da attori politici che li sfruttano per i loro interessi egoistici. L'appello è per il dialogo, la calma, la pace e la pacificazione.