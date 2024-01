Missionari del Preziosissimo Sangue, giovani al “salto di qualità"

Si è aperto oggi a Sacrofano il convegno nazionale con 300 ragazze e ragazzi dai 15 ai 20 anni che seguono la spiritualità della congregazione fondata da San Gaspare del Bufalo

Il convegno Nazionale che si svolgerà a Sacrofano presso la Fraterna Domus, dal 3 al 5 gennaio 2024, è organizzato dall’Ufficio di Pastorale giovanile della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Tale appuntamento radunerà 300 giovani dai 15 ai 20 anni che appartengono alla Unione Sanguis Christi o simpatizzano per la spiritualità del Sangue di Cristo. È un incontro pensato dai giovani per i giovani, per tutti coloro che nutrono il desiderio di mettersi in gioco ancora una volta con Gesù.

Vite dense di significato

Tre giorni in cui c’è spazio per la riflessione e l’ascolto, per il divertimento e l’allegria. Un appuntamento che è “anche e soprattutto luogo di conversione, se vissuto con profondità”, si legge in una nota della Congregazione. “Ogni giorno i giovani ricevono tante provocazioni che li inducono a interrogarsi sul senso della loro esistenza o su come stanno spendendo la loro vita” e in questo senso, prosegue la nota, “il convegno può essere una sollecitazione a fare un salto di qualità, da una visione superficiale del mondo a una densa di significato”.

La diversità come ricchezza

“La magia si rinnova anche quest’anno”, afferma don Daniele Bertino, direttore dell’Ufficio di Pastorale giovanile dei Missionari del Preziosissimo Sangue. “Sarà per noi un onore ospitare alcuni atleti paraolimpici per sensibilizzare sulla diversità come ricchezza”. Tra gli ospiti, Vito Alfieri Fontana, ex produttore di mine antiuomo con cui parleremo di guerra, Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro e l’Associazione Italiana Carlo Urbani con cui rileggeremo il periodo della pandemia.