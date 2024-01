Caritas Libano: portiamo aiuto agli sfollati che fuggono da Gaza

Padre Michel Abboud, presidente dell’organismo ecclesiale, parla delle migliaia di uomini, donne e bambini che abbandonano i villaggi e le città del sud del Paese per i ripetuti bombardamenti: “A complicare la situazione c’è l’estrema crisi economica in cui da tempo è piombata la nazione. I vescovi hanno alzato la voce: qui nessuno vuole la guerra”. Il cardinale Bechara Raï in visita nei luoghi colpiti

Federico Piana - Città del Vaticano

La Chiesa libanese è preoccupata per l’escalation della guerra tra Israele ed Hamas. Il crescente numero dei bombardamenti nel sud del Paese sta costringendo migliaia di persone a fuggire verso la capitale, Beirut. Una situazione che “continuerà ad avere conseguenze drammatiche per la nazione, già messa in ginocchio da una crisi socio-economica senza precedenti”, denuncia padre Michel Abboud, presidente di Caritas Libano.

Ascolta l'intervista a padre Michel Abboud

Bisognosi di tutto



Gli sfollati interni che cercano di salvare la propria vita e quella dei propri familiari hanno bisogno di tutto. Lasciano case, lavoro, parenti: hanno bisogno di ricostruire totalmente la propria esistenza. “Per aiutarli - dice padre Abboud - abbiamo creato dei centri di accoglienza, grazie all’intervento di tutti i vescovi e delle altre autorità religiose e abbiamo messo a loro disposizione ogni bene di prima necessità”. E il sostegno non è solo materiale ma soprattutto spirituale. “Sono stati previsti - spiega - dei momenti di preghiera e la celebrazione di messe comunitarie”. Un conforto anche per l’anima piagata dall’orrore delle bombe.

La visita del Patriarca maronita

La vicinanza della Chiesa a chi soffre si è concretizzata anche con la visita del patriarca maronita, il cardinale Béchara Boutros Raï, nelle zone interessate dal conflitto. “Nei giorni scorsi - riferisce il presidente di Caritas Libano - è andato a visitare i villaggi e per dire agli abitanti che sono rimasti: voi non siete soli, la Chiesa è accanto a voi”. Perché sono in molti quelli che non possono fuggire verso luoghi più sicuri. “Sono persone la cui povertà è stata acuita dalla crisi economica in cui, da tempo, è caduto il Libano” afferma ancora padre Abboud, secondo il quale “l’impennata dell’inflazione non gli permette nemmeno di affrontare un semplice viaggio”. I vescovi, conclude padre Abboud, hanno alzato la voce “gridando che i libanesi non vogliono la guerra. Il conflitto genera solo dolore, angoscia e paura".