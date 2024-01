L’identità femminile nel Magistero della Chiesa

Nel Dizionario della Dottrina sociale della Chiesa, Giovanna Rossi si sofferma sul ruolo della donna nell’insegnamento dei Papi

Giovanna Rossi *

Nel 1963 Giovanni XXIII nella Pacem in terris afferma la presenza della donna nella Chiesa e nella società come un segno dei tempi. Il Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962 - 8 dicembre 1965) incoraggia una più vasta partecipazione delle donne nell’ambito culturale e sociale ed ecclesiale. Nel 1973, Paolo VI, istituisce la Commissione di studio sulla donna nella società e nella Chiesa, affidata al Pontificio Consiglio per i Laici in risposta ad una esplicita richiesta del Sinodo dei Vescovi e in vista dell’Anno internazionale della donna indetto dalle Nazioni Unite.

Giovanni Paolo II nell’enciclica Redemptoris mater (1987) propone in Maria il modello per ogni uomo e specialmente per ogni donna e pubblica durante l’Anno Mariano (1988) la lettera apostolica Mulieris dignitatem: per la prima volta un documento pontificio è interamente dedicato alla donna. Nel 1995 Giovanni Paolo II, dopo aver dedicato il tema della Giornata Mondiale per la Pace alla “Donna, educatrice di pace”, indirizza a tutte le donne una lettera in occasione della IV Conferenza mondiale dell’Onu sulla donna a Pechino.



Benedetto XVI svolge una catechesi dedicata alle donne e alla loro responsabilità ecclesiale dalle prime comunità cristiane a oggi (udienza generale, febbraio 2007). Papa Francesco, sostiene l’importanza fondamentale delle donne nella trasmissione della fede e invita a promuovere il loro ruolo attivo nella comunità ecclesiale (incontro con l’episcopato brasiliano a Rio de Janeiro, luglio 2013). Nel 2022 riprende il tema della promozione delle donne rinnovando l'appello affinché sia rafforzato l'impegno per un loro maggiore rispetto e riconoscimento e per un più ampio coinvolgimento. (conferenza “Il volto pieno dell'umanità: le donne al comando per una società giusta”, organizzata dalla Missione permanente di osservazione della Santa Sede presso l'UNESCO e da Caritas Internationalis). Riafferma questo tema commentando il contributo fornito dalle donne in merito al prendersi cura del bene comune (presentazione del volume “Più leadership femminile per un mondo migliore. Il prendersi cura come motore per la nostra casa comune” a cura di Anna Maria Tarantola, marzo 2023).

* Già Docente di Sociologia della Famiglia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

