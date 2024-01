Il Concilio Vaticano II spiegato ai Millennials

La Pontificia Università Lateranense ospita un convegno che ha l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni l'evento che ha cambiato la storia della Chiesa. Nicola Tallarico, uno degli organizzatori: “Il Concilio è ancora attuale ma chi è nato tra gli anni ’80 e ’90 lo conosce poco. Una riflessione sul passato è utile per costruire il futuro”.

Federico Piana - Città del Vaticano

La sfida è essenziale ed affascinante allo stesso tempo: far conoscere il Concilio Vaticano II ai giovani nati tra gli anni ’80 e la fine dei ’90, spesso molto distanti da quell’evento storico che ha profondamente cambiato il cammino della Chiesa. A credere nella necessità di raggiungere questo obiettivo è stata la Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia che, con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione ed il Vicariato di Roma, ha organizzato per il pomeriggio di oggi, 12 gennaio, il convegno “Il Vaticano II nell’era dei Millennials” ospitato presso la Pontificia Università Lateranense.

In preparazione al Giubileo

L’evento, che rientra tra le iniziative ufficiali in preparazione al Giubileo del 2025, nasce anche dalla sollecitazione di Papa Francesco a non disperdere e a non dimenticare l’eredità ancora viva del Concilio. “Ci siamo resi conto che i giovani ne sanno poco”, spiega Nicola Tallarico, responsabile della comunicazione della Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia, secondo il quale è necessario che i millennials ne approfondiscano i suoi contenuti “perché è ancora molto attuale. E penso che il prossimo Giubileo, che si svolgerà in un contesto storico certamente diverso dagli anni ’60, ci imponga una riflessione storica del passato per camminare meglio verso il futuro”.

Ascolta l'intervista a Nicola Tallarico

La bussola delle Costituzioni



I lavori, aperti da una relazione di monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, sono stati pensati per dare la possibilità ai relatori - alcuni dei più importanti esperti di storia della Chiesa e del mondo giovanile - di approfondire le quattro costituzioni conciliari: la Dei Verbum, sulla divina rivelazione; la Lumen Gentium, sulla costituzione dogmatica della Chiesa; la Sacrosanctum Concilio, sulla sacra liturgia; la Gaudium et Spes, sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. “Questi documenti – conclude Tallarico - offrono l’opportunità ai nostri esperti anche di affrontare tematiche molto care ai giovani di oggi che certamente non perdono occasione di porsi domande sul ruolo della Chiesa".