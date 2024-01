Don Santoro, a Roma messa dell’arcivescovo di Smirne per i 18 anni del martirio

La celebrazione il 5 febbraio alle ore 19 nella parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio in ricordo del sacerdote "fidei donum" assassinato in Turchia nel 2006

Ricorre il prossimo 5 febbraio il diciottesimo anniversario del martirio di don Andrea Santoro, il sacerdote romano fidei donum in Turchia, ucciso a Trabzon nel 2006 mentre pregava con la Bibbia tra le mani nella chiesetta di Santa Maria. Per l’occasione, nella parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio a Roma, si celebrerà la Messa alle ore 19 sarà presieduta da monsignor Martin Kmetec, arcivescovo di Smirne, presidente della Conferenza episcopale turca.

La funzione sarà concelebrata dai vescovi della stessa Conferenza episcopale, presenti a Roma per la visita ad limina, e dal vescovo Riccardo Lamba, ausiliare per il settore Est e responsabile dell’Ambito della Chiesa ospitale e "in uscita".

La parrocchia di Villa Fiorelli è l’ultima che don Santoro guidò a Roma come parroco, prima di partire per la Turchia. Nella chiesa, dal 3 dicembre 2022, riposa anche il suo corpo, nella tomba in travertino bianco e rosso posta sotto al Crocifisso davanti al quale don Andrea era solito fermarsi in preghiera.