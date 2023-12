Sant'Egidio: il 17 dicembre a Roma la Christmas Run per il Mozambico

La 13ma edizione della gara a scopo solidale organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio si terrà domenica prossima a Villa Pamphilj, dalle 9.30. Tutti i fondi raccolti saranno usati per acquistare un ecografo dotato di intelligenza artificiale, da usare per migliorare la sanità del Paese africano

Vatican News

Organizzata dal Programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio, l'edizione di quest'anno della corsa Christmas Run for Sant’Egidio avrà luogo a Villa Pamphilj, a Roma, dalle 9.30 di domenica 17 dicembre. Tutti i fondi raccolti saranno usati per acquistare un ecografo dotato di intelligenza artificiale, per migliorare le diagnosi e il trattamento delle malattie cardiovascolari in Mozambico.

Una gara che unisce

Il programma DREAM in Mozambico ha in cura oltre 12.000 pazienti oltre a 40.000 malati di Aids. Giunta alla sua 13ma edizione, la manifestazione è un'opportunità per contribuire a salvare vite umane. Si tratta di un'esperienza non competitiva aperta a corridori, camminatori e chiunque voglia partecipare. Prevede una quota di iscrizione di 10 euro. Non una semplice gara ma un'occasione sportiva incentrata sull'unione, si legge nel comunicato che promuove l'iniziativa: corsa e camminata si svolgeranno insieme, con gruppi a varie velocità, guidati da volontari esperti della Villa e delle sue bellezze storiche e naturali. Sono stati pensati tre percorsi: 4, 8 e 16 chilometri.

Il Programma Dream a sostegno della sanità nell'Africa sub-sahariana

È stato organizzato anche un intrattenimento per accompagnatori e curiosi: visite guidate del parco con volontari che illustreranno i principali reperti storici e naturalistici della villa. Per partecipare basta preiscriversi online entro il 15 dicembre sul sito oppure iscriversi di persona presso l’Angolo dello Sport di via dei Colli Portuensi 508. Sarà possibile farlo anche la mattina stessa sul posto. In omaggio un paio di guantini e il cappellino natalizio. Il ricavato sarà donato al Progetto della Comunità di Sant’Egidio che da 22 anni supporta i sistemi sanitari nazionali di 10 Paesi dell’Africa Sub-sahariana, attraverso i suoi 50 centri di salute e 28 laboratori di biologia molecolare, impegnandosi anche nella formazione del personale locale e offrendo servizi di prevenzione e cura per 500.0000 malati.

Il 14 dicembre, la presentazione

La conferenza stampa dell'evento si terrà giovedì 14 dicembre dalle 17.30 presso Circolo Canottieri Aniene. Saranno presenti: Iacopo Volpi, direttore di Rai Sport, Giovanni Guidotti, della Fondazione Dream, Sandro Petrolati, primario di Cardiologia all'ospedale romano San Camillo e organizzatore della Christmas Run.