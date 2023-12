Famiglia Ulma, a Roma un concerto di ringraziamento per la beatificazione

Nell'Auditorium della Conciliazione l'evento "Salmi di Pace e di Ringraziamento” per celebrare la beatificazione di Józef e Wiktoria Ulma e dei loro sette bambini, beatificati a settembre a Markowa

Don Paweł Rytel-Andrianik – Città del Vaticano

"Salmi di Pace e di Ringraziamento” è il titolo del concerto che si è tenuto a Roma nell'Auditorium della Conciliazione, a pochi passi dal Vaticano, come gesto di ringraziamento per la beatificazione di Józef e Wiktoria Ulma e dei loro sette bambini. Si tratta della famiglia sterminata dai nazisti tedeschi per aver nascosto degli ebrei, interamente beatificata lo scorso 10 settembre in una cerimonia presieduta a Markowa, in Polonia, dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. L'evento si è svolto ieri, mercoledì 6 dicembre; la mattina i partecipanti e gli artisti hanno potuto salutare Papa Francesco a margine dell'udienza generale in Piazza San Pietro.

Esempio per le relazioni ebraico-cristiane

La serata si è aperta con le parole dell'ambasciatrice della Repubblica di Polonia in Italia, Anna Anders, che ha sottolineato il fatto che “l’atteggiamento della famiglia Ulma è un esempio delle relazioni ebraico-cristiane", mostrando "la vicinanza tra i polacchi di fede cattolica ed ebraica durante la Seconda Guerra mondiale", ma anche "l'importanza della pace tra le nazioni”, in particolare in questo momento storico segnato dalla guerra in Ucraina e quella in Israele e Palestina.

Il tema della pace

La pace è stata il filo conduttore dello spettacolo. “Il mondo non sia distrutto dalle guerre, la pace sia sempre in mezzo a voi” sono state, ad esempio, le parole intonate in uno dei brani presentati e anche scelte come motto da Bogdan Romaniuk, presidente della Fondazione Famiglia Ulma SOAR, organizzatrice dell'appuntamento musicale.



Davanti al folto pubblico dell’Auditorium della Conciliazione, si sono esibiti: l’orchestra e il coro dell’Opera e Filarmonica di Podlasie e della Filarmonica di Bialystok, la Golec uOrkiestra e Ricky Lion, Maria Coman, Izabela Szafrańska, Małgorzata Markiewicz, Alicja Węgorzewska-Whiskerd, Klaudia Majkowska, Andrzej Lampert, Grzegorz Wilk. Si sono esibiti anche il cantore della sinagoga di New York Yaakov Lemmer, il cantante chassidico Shulem Lemmer di New York e il pianista israeliano Menachem Bristowski.

La beatificazione della famiglia Ulma

Iniziative per gli 80 anni della morte

Presente tra gli spettatori Piotr Pilch, vice maresciallo della Regione Subcarpatica, che in una intervista a Radio Vaticana – Vatican News ha spiegato che sono state intraprese iniziative affinché la famiglia Ulma diventi patrona della Subcarpazia. Inoltre l’aeroporto di Rzeszów-Jasionka avrà il loro nome. Ha ricordato pure che il Parlamento Polacco ha stabilito che il 2024 sarà l’anno della Famiglia Ulma, in occasione dell’80.mo anniversario della loro morte. Pilch ha poi commentato "con grande gioia" la notizia che è allo studio la possibilità che Józef Ulma diventi patrono dei fotografi. “I fotografi non hanno un patrono, e lui sarebbe un gran bel patrono. Dalle sue foto siamo venuti a conoscenza della vita della sua famiglia e della società locale”, ha affermato.