Padre Faltas: “Betlemme è triste quest’anno, la gente vuole la pace”

L’atmosfera è diversa, quest’anno, a Betlemme, in questa prima domenica d’Avvento, dove “il lutto” per la guerra tra Israele e Hamas iniziata dopo il drammatico 7 ottobre e i morti e feriti provocati dal conflitto hanno fatto cancellare numerosi eventi, ma non hanno frenato la necessità di preghiera e il desiderio di pace della gente. Ieri padre Francesco Patton, custode di Terra Santa, è entrato nella città di Gesù, alla viglia della prima domenica di Avvento, per dare inizio al tempo di attesa di Natale; oggi in centinaia si sono radunati per la Messa domenicale. Lo racconta padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme: “Tantissima gente è venuta in Chiesa, tutti sono venuti a pregare e a pregare per la pace. La gente ha bisogno di pregare, ha bisogno della pace, tutti vogliono che sia realizzata questa pace”.

(Video a cura di Roberto Cetera)