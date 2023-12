CHIESA natale

Il Natale dei piccoli in Mongolia

Più di 400, tra bambini e ragazzi hanno recitato nel salone della cattedrale dei Santi Pietro e Paolo ad Ulanbaatar, mentre le varie comunità si preparano con la preghiera. Il cardinale Giorgio Marengo: "Quest'anno il Natale cade in un giorno feriale, quindi lavorativo. Sarà ancora più speciale renderci conto del mistero più grande della storia, che avviene senza fare rumore, nella ferialità della vita. Chiediamo la grazia della piccolezza, per poterci accorgere di quanto sta per succedere"

