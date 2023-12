“Note di Pace”, la Scuola Magnificat di Gerusalemme in concerto a Roma

Il Dicastero per la Comunicazione e la Pontificia Accademia per la Vita presentano il concerto della scuola di musica della Custodia di Terra Santa, composta da allievi ebrei, musulmani e cristiani. L’evento, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, organizzato in collaborazione con Sant'Egidio

“Note di pace”, la musica per parlare di fratellanza. La offre nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, a Roma, il 7 dicembre, il concerto della Scuola di Musica di Gerusalemme Magnificat, diretta da Fra Alberto Pari, voluta dalla Custodia di Terra Santa e composta da studenti cristiani, ebrei e musulmani. Il concerto, voluto dal Dicastero per la Comunicazione e dalla Pontificia Accademia per la Vita, è organizzato in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.

La musica per donare bellezza e normalità

La Scuola nasce nella Città vecchia di Gerusalemme 25 anni fa per intuizione del francescano padre Armando Pierucci, all’inizio per togliere i ragazzini dalla strada e dalla miseria. Negli anni poi le richieste sono divenute a tal punto numerose, come racconta lo stesso fra Pari, da far nascere un conservatorio di musica classica, con più di 220 allievi, in maggioranza cristiani, ma anche ebrei e musulmani, e con 33 insegnanti, in maggioranza ebrei israeliani. Anche in un momento drammatico come quello che vive in questo momento il Medio Oriente, la musica non si è fermata, offrendo a insegnanti e studenti bellezza e normalità.