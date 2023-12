Movimento Laudato Si', Susana Réfega nuova direttrice esecutiva

Portoghese, con una vasta esperienza di leadership nel settore cattolico dello sviluppo internazionale e nella società civile, inizierà l'incarico dal prossimo 8 gennaio. Nel messaggio inaugurale l’invito, prendendo spunto dalla Laudate Deum di Papa Francesco, ad agire “senza indugio di fronte alla crisi climatica”

Vatican News

Dopo un lungo e diligente processo di ricerca, il consiglio di amministrazione del Movimento Laudato Si' (MLS) ha nominato Susana Réfega come nuova direttore esecutiva dell'organizzazione, con effetto dall'8 gennaio 2024. Con una vasta esperienza di leadership derivante dalla carriera nel settore cattolico dello sviluppo internazionale e nella società civile, Réfega è stata in particolare direttrice esecutiva della Fundação Fé e Cooperação (Fondazione Fede e Cooperazione). Questa organizzazione membro della CIDSE è stata fondata nel 1990 dalla Conferenza Episcopale del Portogallo in collaborazione con le Chiese dei Paesi di lingua portoghese. Il suo mandato alla guida della FEC è durato ben 12 anni.

Il coinvolgimento di Susana Réfega in vari ruoli di leadership include il servizio nel Consiglio di Amministrazione del CIDSE per diversi anni e il ruolo di presidente del Consiglio per la Piattaforma Nazionale delle ONG Portoghesi per tre anni. Dopo la sua leadership alla FEC, è passata al mondo accademico, concentrandosi sull'intersezione tra attivismo sociale e società civile. Fluente in portoghese, inglese, francese, italiano e spagnolo, la nuova direttrice - si legge in una nota - "apporta una prospettiva globale e forti capacità di comunicazione, allineandosi perfettamente con la missione del MLS".

Conversione ecologica

Dopo aver subito la propria conversione ecologica, Susana Réfega comprende profondamente la missione e la spiritualità unica del Movimento Laudato si'. Il viaggio nella gestione ambientale è iniziato con un dottorato di ricerca in Biologia guidandola nel settore dello sviluppo e favorendo una profonda comprensione dell'interazione tra ambiente e povertà.

Inoltre, l'impegno di Réfega per la giustizia ecologica è evidente attraverso la sua attiva partecipazione volontaria a "Casa Velha: Ecologia e Spiritualità", un centro di ispirazione ignaziana riconosciuto come "catalizzatore di conversione ecologica". Inoltre, ha approfondito la sua comprensione del MLS completando il programma ALS lo scorso maggio, acquisendo preziose informazioni sulle esigenze dell'ampio movimento di base servito dal Segretariato del MLS.

L'appello del Papa

Nel suo messaggio inaugurale ai membri, la nuova guida del Movimento ha espresso la sua profonda gioia e un profondo senso di servizio. Prendendo spunto dall’appello di Papa Francesco nella Laudate Deum, ha esortato ad agire “senza indugio di fronte alla crisi climatica”.

Prosegue il lavoro di Tomás Insua nel Movimento

Questa transizione rappresenta una pietra miliare significativa per il Movimento Laudato si', poiché segna la conclusione del mandato di Tomás Insua come direttore esecutivo fondatore. Continuerà a svolgere un ruolo integrante nel MLS attraverso il Progetto Assisi, un progetto di collaborazione tra la diocesi, le famiglie francescane (OFM, Conventuali, Cappuccini, Romano VI), la Cittadella Laudato Si' (già nota come “Cittadella” di Pro Civitate Christiana), FAI e Comune di Assisi.