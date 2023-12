"L'agire di Dio Trinitario nel mondo", a Roma un corso per docenti di Teologia

Dal 27 al 29 dicembre, nella Casa San Juan de Avila presso il Pontificio Collegio Spagnolo a Roma, quattro sessioni organizzate dall'Associazione Teologica Italiana. Il progetto condiviso con il Coordinamento delle Teologhe Italiane

Anche quest’anno si svolge a Roma il corso di aggiornamento dell’Associazione Teologi Italiani. In questa occasione il progetto è stato condiviso con il Coordinamento delle Teologhe Italiane (CTI), favorendo, per la quasi totalità delle sessioni, una voce maschile e una femminile. La XXXIII edizione del corso si terrà dal 27 al 29 dicembre prossimi nella Casa San Juan de Avila, presso il Pontificio Collegio Spagnolo, sul tema "L’agire del Dio trinitario nel mondo. Domande aperte".

Il tema

In teologia e filosofia si parla di teismo quando si considera l’esistenza di un Dio personale che agisce nel mondo, rimanendo però esterno ad esso. Questa visione, in qualche modo, accomuna le grandi religioni monoteistiche. Oggi sempre più spesso di parla di post-teismo: si cerca di ricomprendere l’agire di Dio senza però pensarlo separato dal mondo. Si ridiscutono così alcune categorie teologiche classiche con le quali si cerca di pensare e dire come Dio e mondo sono in relazione. Il momento formativo organizzato dall’ATI si colloca in questo contesto, con la volontà di prendere sul serio le difficoltà: quando il Dio Uno e Trino agisce nel mondo, quale relazione instaura con esso?

La modalità

Le quattro sessioni si concentreranno su quattro temi. Prima di tutto l’intervento di Dio nel mondo, per poi passare alla possibilità di pensare Dio senza il mondo e la provocazione di pensare il mondo senza Dio. Al termine si verificherà l’ipotesi dell’azione simpatetica di Dio. Al termine di ogni sessione si terrà un momento di domande e confronto.