Il vescovo di Pechino a Hong Kong, un'esperienza di fraternità

Bilancio molto positivo a conclusione della visita dell’arcivescovo Li Shan alla diocesi di Hong Kong su invito del cardinale Chow

È stata una visita fraterna e costruttiva quella compiuta dall’arcivescovo di Pechino, Joseph Li Shan, alla diocesi di Hong Kong, dal 13 al 15 novembre scorsi. Il presule, accompagnato da una delegazione, è stato invitato dal cardinale Stephen Chow Sau-yan, vescovo di Hong Kong, che in aprile aveva compiuto una analoga visita a Pechino.

Li Shan: sempre grati al Signore

Come riferiscono i media della diocesi, Li Shan ha ringraziato di cuore il porporato e i fratelli e le sorelle di Hong Kong per aver reso possibile questo scambio. “Abbiamo imparato molto” dallo sviluppo della Chiesa di Hong Kong, ha detto l’arcivescovo, che si è riproposto di far fruttare questa esperienza per far crescere la comunità cattolica di Pechino. Li Shan ha incoraggiato tutti a restare “fedeli e pieni di gratitudine al Signore, lodando sempre Dio”, indipendentemente dalle difficoltà che si possono incontrare.

Chow: Hong Kong, una Chiesa ponte

Da parte sua, il cardinale Chow, ha auspicato che un giorno tutti i cattolici cinesi possano riunirsi per pregare insieme. Parlando della sua partecipazione al recente Sinodo dei Vescovi, ha sottolineato che il protagonista dell’unità è lo Spirito Santo e ha ribadito che il ruolo della diocesi di Hong Kong è quello di essere una “Chiesa-ponte” nel camminare con i fratelli e le sorelle, cercando i punti di convergenza tra le persone e allo stesso tempo guardando positivamente alle differenze e alle tensioni che esse comportano.

Le tappe della visita

La visita era iniziata lunedì 13 novembre, con la celebrazione comune dei Vespri nella cappella della curia diocesana. Poi, nell'ufficio del cardinale, si era svolto lo scambio dei doni: il vescovo di Pechino ha donato al porporato un'immagine in vetro colorato del missionario gesuita Matteo Ricci, mentre il cardinale ha consegnato a Li Shan un'immagine dei Santi Pietro e Paolo, dipinta su un pannello di legno bianco.

Martedì 14 novembre, la delegazione di Pechino ha visitato la Cattedrale dell’Immacolata Concezione e ha visitato la Cappella dei Martiri cinesi per commemorare tutti i missionari che hanno portato il Vangelo in Cina. Nel pomeriggio monsignor Li si è recato al Seminario dello Spirito Santo e all’Holy Spirit Study Centre.

Mercoledì 15 novembre c’è stata la Messa nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione, dove il vescovo Li Shan ha espresso la sua commozione, scrive l'agenzia Fides, per il fatto di concelebrare intorno allo stesso altare insieme al cardinale John Tong, vescovo emerito di Hong Kong, e al cardinale Chow. La visita si è conclusa con il Convegno teologico sul tema “La Chiesa sinodale e la Chiesa in Cina: comunione, partecipazione, missione”.