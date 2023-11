Abusi, workshop internazionale sulla tutela negli istituti religiosi

L’iniziativa "Creare una cultura della tutela" promossa da UISG e USG si terrà alla “Fraterna Domus” di Sacrofano dal 6 al 10 novembre e si avvarrà dei contributi di oltre 130 partecipanti di 39 nazionalità diverse

“Creare una cultura della tutela”. È questo il titolo del workshop, promosso dalle due Unioni dei superiori e delle superiore generali (USG-UISG), su cui saranno chiamati a confrontarsi 132 partecipanti, provenienti da 90 congregazioni e rappresentanti di 39 diverse nazionalità. L’evento si terrà presso la comunità “Fraterna Domus” di Sacrofano, alle porte di Roma, dal 6 al 10 novembre 2023 e avrà come obiettivo centrale la creazione di una cultura della tutela all’interno delle congregazioni religiose. Si tratta di un’opportunità senza precedenti per i leader religiosi e i responsabili della tutela provenienti da tutto il mondo, che avranno la possibilità di apprendere, condividere esperienze e collaborare per promuovere un ambiente sicuro e inclusivo per tutti i membri delle congregazioni religiose e le persone alle quali servono, specialmente minori e adulti in situazioni de vulnerabilità.

Cinque punti chiave

Saranno cinque i punti chiave del workshop: fornire una formazione completa sui passi da compiere per creare una cultura della tutela attraverso la protezione e la prevenzione; offrire informazioni dettagliate sull'abuso di minori e adulti vulnerabili, compresi i membri religiosi e i giovani in formazione; dare voce ai sopravvissuti, consentendo loro di condividere le proprie storie; approfondire la conoscenza sulle pratiche di prevenzione degli abusi, inclusa la formazione, il reclutamento e l'attuazione di politiche; esplorare le modalità di risposta ai problemi, tra cui la gestione delle accuse, il ruolo del diritto civile e canonico, la cura delle persone colpite da abuso e la comunicazione efficace con gli altri.

Esperti nel campo

A facilitare l’incontro saranno esperti di fama internazionale nel campo della tutela e della prevenzione dell'abuso, tra cui fratel Brendan Geary, suor Maria Rosaura González Casas, padre Tim Brennan, Tina Campbell, e suor Tiziana Merletti. "Le situazioni di abuso sono un problema serio al quale dobbiamo far fronte, e questo workshop rappresenta un'opportunità per imparare a creare ambienti sicuri per i membri delle nostre congregazioni e le persone a chi serviamo", afferma fratel Emili Turú, segretario generale dell’USG, co-organizzatore di questo evento. Da parte sua, suor Mary John Kudiyiruppil, vice segretaria della UISG, dichiara: "Siamo entusiasti di vedere che così tante persone da tutto il mondo abbiano deciso di unirsi a noi per questo evento così importante".