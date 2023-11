Caritas, la prossima settimana il rapporto sulla povertà a Roma

Sarà presentato il 13 novembre in Vicariato, alla presenza del cardinale De Donatis e del sindaco Gualtieri. lo studio che mette a fuoco le "città parallele" e avrà approfondimenti sull'emergenza alimentare nella città, sul peso del Reddito di cittadanza e sugli aiuti ai cittadini ucraini

Avrà come tema “le città parallele”, la sesta edizione del rapporto “Povertà a Roma: un punto di vista” realizzato dalla Caritas diocesana di Roma. Oltre allo scenario economico-sociale della capitale italiana saranno approfondite l’emergenza alimentare a Roma, l’impatto del Reddito di cittadinanza per le persone senza dimora e le persone ancora escluse dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il contenuto del rapporto

Il volume, 180 pagine ricche di infografiche e tabelle, documenta le numerose iniziative promosse dalle parrocchie di Roma nel corso del 2022, oltre ai dati sugli aiuti alimentari, la distribuzione dei buoni spesa, gli empori della solidarietà, le mense sociali, e un focus sulle iniziative di solidarietà a favore dei cittadini ucraini rifugiati a Roma.

I relatori dell'incontro di presentazione

L’incontro si svolgerà lunedì 13 novembre alle ore 11 nella sala Ugo Poletti del Vicariato di Roma solo per i giornalisti e verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Roma e sulla pagina Facebook della Caritas diocesana. Interverranno il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, il vescovo Benoni Ambarus, delegato diocesano dell’Ambito della diaconia della carità, Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, di Alberto Colaiacomo, coordinatore della redazione del rapporto.