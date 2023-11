Gmg diocesana, a Roma il pellegrinaggio della Croce e la Messa in Laterano

Il simbolo delle Giornate mondiali dei giovani si è mosso stamattina alle 8 dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme per arrivare a quella di San Giovanni dove alle 11 il cardinale vicario Angelo De Donatis presiede la Messa nella solennità di Cristo Re

Leggi Anche 25/11/2023 Gmg diocesana, padre Chagas: dai social i giovani seminatori di speranza Il responsabile dell'area giovani del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ricorda, in vista della Giornata mondiale della gioventù di domani a livello locale, l’invito del ...

Vatican News

Una mattinata insieme all’insegna della preghiera, del cammino, della condivisione. Ha una formula nuova, quest’anno, la Giornata mondiale della gioventù diocesana, celebrata questa mattina nella solennità di Cristo Re. Alle 8 – informa un comunicato dellUfficio diocesano per la pastorale giovanile – l’appuntamento davanti alla basilica di Santa Croce in Gerusalemme, per un momento di accoglienza e preghiera per iniziare la giornata in modo significativo. Qui la colazione offerta dalla diocesi, quindi il pellegrinaggio verso la cattedrale di San Giovanni in Laterano, con la Croce della Gmg.

Amicizia, comunione, preghiera

In basilica, alle 11, la Messa presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis e concelebrata dai vescovi ausiliari, trasmessa in diretta su Rai Uno. Al termine il pranzo al sacco presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore. Nei giorni scorsi il cardinale De Donatis ha scritto una lettera ai ragazzi della diocesi per annunciare l’appuntamento: “Questo – si legge nel testo – sarà un evento straordinario che ci darà l’opportunità di celebrare, ancora con il cuore a Lisbona, un momento di comunione e preghiera”, “un momento di crescita spirituale e di amicizia, e un’opportunità per condividere le nostre esperienze e le nostre speranze con i giovani di tutta la diocesi”.

Vivere la fede in un contesto globale

Secondo don Alfredo Tedesco, direttore dell’Ufficio per la pastorale giovanile, “la Gmg diocesana è molto più di un incontro locale di giovani cattolici. È un’occasione per vivere una dimensione globale della fede, condividere esperienze con coetanei provenienti da tutta Roma e sentirsi parte di una comunità internazionale. La Gmg diocesana rappresenta un importante passo nella preparazione per l’evento principale della Giornata mondiale della gioventù, un momento straordinario di incontro e un’opportunità di vivere la fede in un contesto globale”.