”#Soci@lmente liberi", al via il festival della Dottrina sociale di Verona

Inizierà domani 24 novembre la XIII edizione dell'evento organizzato da Segni Nuovi e dedicato all'impegno di imprenditori e volontariato per il bene comune. Tre giorni di incontri e panel, con oltri 80 relatori. Tra i temi affrontati: Intelligenza artificiale, lavoro, educazione e bioetica. Vatican News-Radio Vaticana sarà media partner della manifestazione

Michele Raviart - Verona

Ricercare il bene comune attraverso l’impegno del mondo del volontariato, dell’imprenditoria, dello sport e della scienza. Questo l’obiettivo del Festival della Dottrina sociale di Verona, giunto alla tredicesima edizione, e che si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 novembre al Palaexpo Fiere delle città veneta. Tema dell’evento, del quale Vatican News-Radio Vaticana è media partner, è ”#Soci@lmente liberi”, a testimonianza dell’attenzione di quest’anno al mondo dei social e della comunicazione.

Il programma di venerdì 24 novembre

Non a caso, dopo l’apertura del Festival alla presenza del vescovo Domenico Pompili, del sindaco Damiano Tommasi e di Alberto Stizzoli, presidente della fondazione Segni Nuovi – che organizza l'evento, il tema affrontato dal primo degli oltre 14 panel previsti sarà quello dell’intelligenza artificiale. L’incontro “Le relazioni oltre l’AI”, cui parteciperà l’esperto padre Paolo Benanti, professore all’Università Gregoriana, è previsto per le 10.30 di venerdì, mentre alle 15 l’ex-astronauta Paolo Nespoli presiederà al panel “Costruire relazioni di pace con la ricerca scientifica”. "L’impresa, opera d’arte collettiva vivente”, con un focus sul mestiere dell’imprenditore “dall’homo oeconomicus al costruttore di futuro”, sarà l’altro panel del pomeriggio, insieme a quello dedicato al futuro delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e a quello sull’Ucid, l’unione cristiana imprenditori dirigenti. In serata chiuderà la giornata la consegna del “Premio imprenditori per il bene comune”, assegnato ogni anno a chi si è distinto per aver orientato la propria impresa in “opere concrete che coniugano mercato e persona, sviluppo economico e sostenibilità ambientale, profitto e solidarietà”, rendendo visibile la Dottrina Sociale della Chiesa.

Lavoro, educazione e sport nella giornata di sabato

Il panel “Per un’economia di condivisione, amica del lavoro, del creato e della pace”, organizzato dall’associazione San Giuseppe Imprenditore, aprirà la giornata di sabato, insieme alla presentazione del Comitato nazionale “Riduzione Morti Bianche: una soluzione parziale, ma reale”. “Aiutare a vivere o a morire? Dalla parte dei più fragili con assistenza domiciliare e cure palliative”, sarà l’incontro dedicato ai temi bioetici, a cui parteciperanno, tra gli altri Don Renzo Beghini, presidente della fondazione Toniolo e Angelo Luigi Vescovi, presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica. Tra gli altri incontri di sabato “Giovani e social alleati per una pienezza di vita” con don Alberto Ravagnani; “Da Camaldoli a Trieste: una riflessione sulla crisi e sui fondamenti morali della democrazia”; “Educare per scegliere”, con un messaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei ;“Relazione, accoglienza, passione: lo sport come scuola di vita”, con i campioni Francesco Moser e Stefano Pantano; “Figli connessi – Genitori senza campo” e “Fratel Vittorino e l’economia ieri, oggi e domani”.

Domenica la Messa celebrata dal cardinale Zuppi

“Il grido degli oppressi: l’attenzione agli ultimi: da don Primo a Papa Francesco” aprirà l’ultima giornata del Festival, che culminerà alle 12.30 con la Santa Messa officiato dal cardinale Zuppi nel Duomo di Verona. Vatican News e Radio Vaticana seguiranno il festival della Dottrina Sociale della Chiesa con servizi, collegamenti e interviste oltre alla trasmissione in diretta degli eventi principali.