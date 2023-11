Abboud, Caritas Libano: aiutiamo già 20 mila sfollati interni provocati dalla guerra

Il timore di un’estensione del conflitto in corso a Gaza al Paese dei cedri, sta spingendo migliaia di persone ad abbandonare le zone di confine con Israele. L’allarme di padre Michel Abboud, presidente dell’organismo pastorale della Chiesa locale: “Sono già tanti ed hanno bisogno di tutto. Chiediamo alla comunità internazionale e alle persone di buona volontà di sostenere i nostri sforzi”. Il Libano, sofferente per la grave crisi economica, non reggerebbe il contraccolpo di una nuova guerra

Federico Piana - Città del Vaticano

La sua voce è preoccupata, il suo grido d’allarme scuote le coscienze. “Il conflitto che sta interessando la Terra Santa potrebbe incendiare l’intera regione mediorientale e coinvolgere il Libano”. Padre Michel Abboud di segni in questo senso ne sta ricevendo sempre di più. Lui è presidente della Caritas libanese ed ogni giorno, da quando sono iniziati i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, vede aumentare il numero di suoi connazionali che abbandonano i villaggi e le città al confine con Israele per fuggire soprattutto nella capitale, Beirut, o negli insediamenti abitati nei pressi del Monte Libano. “Ormai sono più di 20 mila - racconta- e per accoglierli abbiamo iniziato a allestire dei centri attrezzati. Ad esempio, ci sono scuole che già ospitano numerose famiglie che si sono rifiutate di tornare nelle proprie case”.

Ascolta l'intervista a padre Michel Abboud

Preparati al peggio



Il timore è che si ripeta la tragedia del 2006, quando scoppiò la seconda guerra israelo-libanese durante la quale ci furono massicci bombardamenti. “In quei giorni tutto il Paese fu colpito” ricorda padre Abboud ma “oggi la nostra paura è maggiore di quella di ieri. Rispetto al passato, la nostra nazione sta vivendo una terribile crisi economica aggravata dalla gestione dei rifugiati siriani. Non potremmo reggere anche il contraccolpo di una nuova guerra”. Una massiccia affluenza di profughi interni metterebbe in ginocchio un sistema sociale già molto provato ma il presidente della Caritas locale si sta preparando ad un' evenienza che molti analisti considerano ormai una certezza: “Abbiamo chiesto ai vescovi e ai superiori generali delle congregazioni e degli ordini religiosi di aprire i loro conventi, mentre per la Caritas sto cercando di convincere i donatori a dare più fondi”.

Padre Michel Abboud, direttore di Caritas Libano

Bisognosi di tutto

Padre Abboud usa un esempio per far capire che le persone che già sono ospitate nei centri di prima accoglienza hanno bisogno di tutto: “Immagina di essere con la tua famiglia in un luogo diverso dalla tua casa dove non hai più nulla, nemmeno il letto dove dormire. Ventiquattr’ore su ventiquattro sei fermo in questo centro aspettando il nulla: terribile”. Ma la Chiesa libanese, assicura il sacerdote, è con loro. Li sostiene, nonostante tutto. Infine, lancia un appello: “Chiediamo a tutta la comunità internazionale di aiutare Caritas Libano. Ora più che mai abbiamo bisogno dell'intervento delle persone di buona volontà".