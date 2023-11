Il cardinale Edoardo Francesco Pironio, futuro Beato

Argentina, il cardinale Pironio sarà beatificato il 16 dicembre nel Santuario di Luján

Lo ha reso noto l'arcivescovo di Mercedes-Luján, monsignor Jorge Scheinig, in un videomessaggio in cui spiega che la cerimonia rappresenta una “gioia immensa" per tutta l'Argentina e la sua Chiesa. La celebrazione presieduta dal cardinale Vérgez Alzaga, per 23 anni segretario personale del futuro Beato

Vatican News Nello stesso luogo in cui fu battezzato, ricevette l'ordinazione episcopale e dove dal 1998 riposano le sue spoglie, il prossimo 16 dicembre verrà anche elevato agli onori degli altari. Il cardinale argentino Eduardo Pironio - di cui il Papa ha riconosciuto lo scorso mercoledì 8 novembre il miracolo attribuito alla sua intercessione - verrà beatificato nel Santuario argentino di Nostra Signora di Luján, il celebre luogo di culto dedicato alla Patrona del Paese. Gioia immensa per la Chiesa argentina Leggi Anche 08/11/2023 Sarà beato il cardinale Pironio, figura profetica della Chiesa latinoamericana Il Papa ha riconosciuto il miracolo avvenuto per intercessione del porporato argentino che, come presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, realizzò le Giornate Mondiali ... La notizia è stata resa pubblica dall’arcivescovo di Mercedes-Luján, monsignor Jorge Scheinig, in un videomessaggio diffuso sui canali social dell'arcidiocesi. Nel filmato il presule afferma che la beatificazione del cardinale Pironio, ricordato da molti per il suo sostegno nella realizzazione delle Gmg, rappresenta una “gioia immensa per tutta la Chiesa che cammina in Argentina e per tutta l’Argentina”. “Questo nostro fratello vive le beatitudini con il Signore”, ha detto ancora Scheinig, ricordando che tutta la vita del porporato "è stata segnata dalla presenza di María de Luján, che amava teneramente". Cerimonia presieduta dal cardinale Vérgez La cerimonia avrà luogo, come detto, il 16 dicembre alle ore 11. Sarà presieduta dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e per 23 anni segretario personale del futuro beato.