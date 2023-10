India, la testimonianza di suor Maria Nirmalini sul cammino sinodale percorso

La riflessione della presidente della Conferenza delle religiose e dei religiosi in India sul processo sinodale vissuto nel subcontinente asiatico prima di partecipare alla XVI Assemblea generale del Sinodo sulla sinodalità. La religiosa testimonia l'adesione gioiosa delle comunità e la crescita della comunione tra tutto il popolo di Dio in un percorso di conversione che prosegue

di Maria Nirmalini A.C.



La notizia di essere stata scelta per partecipare alla XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità era stata una sorpresa, per quanto piacevole. Mi chiedevo: “Ma chi sono io, per essere stata scelta?”, e anche: “Ma io non sono una teologa …”. Ho ripensato alla scena in cui Gesù chiama ad essere suoi apostoli dei semplici pescatori: l’umiltà ha calmato la mia ansia e il timore si è presto trasformato nel ringraziamento a Dio per avermi dato questa possibilità di essere chiamata nel sacro mistero del suo amore e della sua speranza. Considero tutto questo un invito a partecipare al cammino insieme in comunione, partecipazione e missione con tutto il suo popolo.

Le esperienze sinodali del passato

Quando in passato sentivamo parlare di Sinodo, non gli davamo in realtà grande attenzione. Per noi era sempre un evento che si svolgeva in un luogo molto lontano, tra le alte sfere della Chiesa, del quale poi noi avremmo letto il documento finale nella nostra comunità con un ascolto poco convinto, e sarebbe finita lì. Invece, quando Papa Francesco ha annunciato il processo sinodale del camminare insieme, nelle nostre orecchie è risuonato come un nuovo inizio e una boccata d’aria fresca. Si stava facendo la Storia, perché ora sarebbero state coinvolte persone ad ogni livello della Chiesa: nessuno sarebbe stato lasciato indietro.

Il team sinodale della diocesi di Kohima

L’esperienza del Sinodo sulla sinodalità in India

Secondo la mia esperienza, la preparazione al Sinodo in India è stato un processo spirituale che ha segnato un nuovo inizio. L’impegno degli organizzatori è stato encomiabile, considerando che alcuni hanno affrontato lunghi viaggi fino ai villaggi più lontani, per poter rientrare nei tempi previsti. Gli sforzi fatti dai gruppi di fedeli laici, di religiosi e sacerdoti hanno toccato il cuore di coloro che li hanno incontrati e viceversa. Gli incontri sono stati rivelatori per le tante persone che non erano abituate ad essere invitate a parlare francamente e liberamente.

In un concorso, i bambini sono stati invitati a descrivere visualmente in un poster la “Chiesa dei loro sogni”

Nel processo sinodale del “camminare insieme”, la Chiesa in India ha cercato e percepito la presenza dello Spirito di Dio. Mentre da un lato l’esperienza di molte “luci” ha portato consolazione e speranza alla comunità, dall’altro lato la consapevolezza delle “ombre” sfida la Chiesa a superare queste macchie scure e ad “andare avanti” con fede.

Pre-sinodo nella diocesi di Kohima

La Conferenza dei vescovi cattolici dell’India ha riassunto così la conclusione di questo primo processo: “Attenendoci all’esortazione sinodale di Papa Francesco, che ci chiede di ascoltare e imparare gli uni dagli altri, la Chiesa in India, dopo avere unitamente fatto discernimento dei suggerimenti dello Spirito e delle voci di fedeli, religiosi e sacerdoti, presenta i suoi sogni e i suoi progetti di una maggiore comunione, partecipazione e missione. Questo processo ha creato nuovi legami e un rinnovato impulso a lavorare insieme, a condividere responsabilità e a partecipare più attivamente alla vita della Chiesa” (Sintesi della Consultazione sinodale 2023).

Suor Elsa, segretaria della Conferenza dei religiosi in India, nella sua relazione all’incontro sinodale di Bangalore, in India

L’esperienza sinodale per le religiose

In quanto presidente della Conferenza delle religiose (ma anche della sezione dei religiosi), ho riconosciuto in questo cammino una piattaforma di comunicazione libera da timori. È stato interessante ascoltare le suore di diverse congregazioni nelle riunioni in cui hanno riflettuto e condiviso i loro doni e hanno parlato liberamente delle loro vulnerabilità. Una delle speranze per il futuro è un rapporto migliorato tra la gerarchia della Chiesa, il clero e i religiosi.

Le religiose riunite in un incontro pre-sinodale

Le religiose riunite in un incontro pre-sinodale

Come religiosa e partecipante al Sinodo in rappresentanza dell’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg), guardo a questo cammino con entusiasmo e speranza senza preoccuparmi troppo del risultato, a differenza di alcuni scettici. Guardo avanti con fede nella consapevolezza che questo è stato un invito di Dio ad affrontare il processo di discernimento nel dialogo contemplativo e con profondo ascolto dell’azione dello Spirito Santo. “Il vento soffia dove vuole – dice Gesù – non sappiamo da dove venga né dove vada”.

L'importanza della partecipazione delle donne



Il Santo Padre ha dimostrato – in un’altra sua prima volta – che tutti sono compresi in questo cammino. Includendo noi donne, egli ci ha offerto un’occasione di condivisione dell’anima. Quello che mi ha colpito profondamente nei miei contatti con le religiose di altre congregazioni dopo essere stata scelta come partecipante al Sinodo, è stato il loro sostegno orante genuino, nella consapevolezza che: “La nostra voce sarà ascoltata al Sinodo”.

India, incontro sinodale con i laici



Per concludere mi piace parafrasare i pensieri di santa Caterina da Siena, che richiama gli uomini a riconoscere la missione conferita da Dio alle donne e confermata da Gesù, racchiusa nei Vangeli e testimoniata dalle storie delle donne nella Chiesa. Caterina invita le donne a rifiutare l’esclusione, a chiedere eguaglianza, a parlare partendo dalla loro spiritualità, a donare i doni ricevuti da Dio, a prescindere dal fatto che siano richiesti o meno, che siano santi o meno, legittimi o meno perché nessuno, nemmeno la Chiesa, ha il diritto di negare i doni di Dio o il Dio che opera attraverso i doni delle donne …

Chiediamo la grazia dello Spirito Santo in modo speciale durante questo cammino sinodale!