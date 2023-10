Missionaria per la vita con una comunità di immigrati negli Stati Uniti

Membri della comunità Kmhmu', alcuni in abiti tradizionali, davanti alla chiesa di Saint David of Wales (foto di Charlotte Hall)

Il racconto di come una religiosa della congregazione della Santa Famiglia incarna il sogno della fondatrice, suor Dolores Armer, di guarire i cuori e salvare le anime delle persone che s'incontrano lungo le strade trafficate delle città. L’impegno di suor Michaela O'Connor per gli Kmhmu’ che vivono in California è diventato un legame d'amore con loro che durerà per sempre

di Charlotte Hall

Suor Michaela O’Connor riesce a far sì che le storie della Bibbia rimangano vive nei cuori della comunità degli Kmhmu’ di Richmond, in California. Lei è la loro insegnante preferita, la loro amica, la loro confidente. Molti degli anziani della comunità non sanno leggere e per questo spesso si rivolgono a suor Michaela chiedendole di “raccontare una storia della Bibbia”.

I primi incontri con le donne della comunità

Suor Michaela ha conosciuto gli Kmhmu’ nei primi anni del 1990, quando lavorava per la diocesi di Oakland. Nonostante la diocesi disponesse di un ufficio per i popoli etnici, in quella struttura i Kmhmu’ si sentivano persi: infatti, erano un gruppo molto piccolo che parla una lingua che non è comune ad alcun altro gruppo etnico. Si rivolsero allora alla diocesi perché avevano una grande preoccupazione: come trasmettere la fede ai loro figli.

Dopo la Messa, suor Michaela si assicura sempre di parlare con tutti: solo così riesce a sapere cosa succede nella vita degli immigrati Kmhmu’

Fin dal primo incontro suor Michaela si è sentita attratta da loro. “Sono persone gentili, affettuose, con radicati valori familiari e comunitari, e sono molto accoglienti. Avrei voluto tanto aiutarli, ma l’ufficio per l’educazione religiosa era in fase di ristrutturazione e non sapevo cosa poter promettere”. E così suor Michaela inizia a incontrare le donne Kmhmu’ una sera alla settimana, come volontaria, e da allora è sempre rimasta con loro.

Chi sono i Kmhmu’

I Kmhmu’ vengono dalle colline del Laos, dove sono stati ignorati per anni dal governo. Missionari francesi e italiani li hanno introdotti al cristianesimo nella metà del XIX secolo. I Kmhmu’ hanno anche cercato di “inventare” una forma scritta per la loro lingua ma alla fine non è mai stata realmente adottata. L’unico modo di ricevere un’istruzione era quello di abbandonare le loro case sulle colline, anche se le lezioni si tenevano in lingua “lao”, che loro non conoscevano. Per questo sono molto pochi i Kmhmu’ che hanno imparato a leggere.

Perché i Kmhmu’ lasciarono il Laos

Quando a metà degli anni ’70 del secolo scorso i comunisti conquistarono il Laos, i Kmhmu’ furono perseguitati a causa della loro religione. Quelli che vi riuscirono, fuggirono in altri Paesi e così, nei primi anni ’80, un piccolo numero di profughi Kmhmu’ si stabilì a Richmond, in California, per costruire una nuova vita per le loro famiglie. Quando arrivarono, non conoscevano nulla o molto poco dello stile di vita americano, e la maggior parte di loro non conosceva una parola d’inglese. Naturalmente, si sono rivolti alla Chiesa in cerca di aiuto ed è così che suor Michaela è entrata nella loro vita.

Suor Michaela ascolta attentamente una donna che le chiede un consiglio

Grande sostenitrice nel processo d’integrazione

Alla fine, suor Michaela divenne la loro ‘suora parrocchiale’ a tempo pieno. All’inizio, la diocesi sostenne il suo lavoro. Quando finirono le risorse economiche, la sua comunità – le Suore della Santa Famiglia – continuarono per decenni a sostenere suor Michaela nella sua opera missionaria presso i Kmhmu’. Fedele allo spirito missionario, suor Michaela rispondeva a ogni necessità della sua gente, spirituale, fisica, emotiva. Fece ogni cosa possibile per migliorare la loro condizione di vita. Racconta:

“Ho svolto ogni tipo di lavoro sociale che non avevo mai imparato a fare, compreso il lavoro con gli immigrati, anche con i buoni-pasto e con altri programmi governativi e sono riuscita anche a ottenere borse di studio per i ragazzi. Ho riempito moduli di ogni tipo: considerando che i Kmhmu’ non hanno una lingua scritta, compilare moduli non è naturale per loro”.

I membri della comunità Kmhmu’ hanno sempre cercato il sostegno di suor Michaela nello sforzo di integrarsi nella vita degli Stati Uniti. Suor Michaela ha riso con loro, pianto con loro e alimentato il loro amore per Cristo. Per quanto possano amare il loro nuovo Paese, hanno comunque mantenuto viva la loro cultura tradizionale e le loro consuetudini.

Suor Michaela con due leader della comunità: Manh Phongboupha (a destra) e Chomkeo Maneevorn, rispettivamente presidente e vice-presidente del Centro del consiglio pastorale Kmhmu’

L’adattamento continua …



Recentemente, la comunità Kmhmu' è stata invitata da monsignor Barber a spostarsi dalla grande parrocchia della quale avevano fatto parte per decenni in una più piccola, quella di San Davide del Galles, e loro si sono trovati benissimo. Sono stati accolti cordialmente nella nuova parrocchia e hanno fatto tante conoscenze nuove pur rimanendo un gruppo a sé stante, con il proprio consiglio pastorale e la Messa celebrata nella loro lingua.

Donne Kmhmu indossano gli abiti che hanno cucito a mano: tutte vogliono una foto con suor Michaela

Prendersi cura delle famiglie, sia dal punto di vista spirituale sia da quello pratico, è il carisma che le Suore della Santa famiglia incorporano dal 1872. L’arcivescovo di San Francisco, monsigno Joseph S. Alemany, disse alla loro fondatrice, suor Dolores: “Ci sono cuori da guarire e anime da salvare nelle strade trafficate della nostra città: questo è il lavoro che Dio vi chiede di fare”. E, come centinaia di sue consorelle prima di lei, suor Michaela porta l’amore di Gesù Cristo alle persone nei luoghi dove loro si trovano. Lo ha fatto in un angolino di Richmond, dove lei e i Kmhmu' hanno costruito un legame d’amore e di fiducia che durerà per tutta la vita.