Roma, veglie e processioni per la festa di san Gaspare del Bufalo

La ricorrenza liturgica, che cade il 21 ottobre, vissuta tra preghiere e momenti ricreativi nelle comunità della Congregazione fondata nel 1815 dal santo romano

Vatican News

“Il Sangue di Cristo è fonte di salvezza per il mondo. Dio ha scelto il segno del sangue, perché nessun altro segno è così eloquente per esprimere l’amore supremo della vita donata agli altri”. È uno dei pensieri che Papa Francesco ha condiviso durante l’udienza del giugno 2018 in Vaticano con la famiglia religiosa dei Missionari del Preziosissimo Sangue, fondata da san Gaspare del Bufalo, la cui festa liturgica cade il 21 ottobre.

Al cuore della fede

E tutta la Congregazione del santo, nato a Roma il giorno dell’epifania del 1786, si prepara a celebrare solennemente la ricorrenza con una serie di momenti di preghiera, devozionali e culturali, già iniziati nei giorno scorsi con un triduo in particolare nella parrocchia capitolina che porta il suo nome.



La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, fondata il 15 agosto 1815 presso l’Abbazia perugina di San Felice in Giano Dell’Umbria, si dedica alla predicazione e all’insegnamento, che abbraccia l’impegno di difendere la dignità umana, la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Con al centro, secondo il carisma di san Gaspare, una intensa devozione al Sangue di Cristo, grazie al quale, scriveva, “noi andiamo al cuore della nostra fede”.