Chiara Amirante: a Roma per portare a tutti un annuncio di speranza

In corso a Roma la Missione di strada che vede coinvolte alcune centinaia di giovani nei luoghi di aggregazione, nelle piazze e in metropolitana, ma anche nelle scuole e negli ospedali con l'obiettivo di incontrare persone che vivono in situazioni di disagio, dipendenza, e abbandono. L'invito rivolto a tutti è a credere nella possibilità di vivere secondo valori e obiettivi capaci di dare un senso più profondo alla propria esistenza

Vatican News

Più di 400 giovani "missionari" appartenenti all'associazione internazionale di diritto pontificio Nuovi Orizzonti e ad altre 9 diverse associazioni e comunità, sono impegnati in questi giorni nella Missione di strada Vivi per qualcosa di grande che si è inaugurata lo scorso 14 ottobre a Roma e si concluderà il 22 ottobre. "Questa incredibile esperienza - spiega Nuovi Orizzonti - sta riunendo tantissimi giovani provenienti da diverse esperienze di vita (molti usciti da tunnel infernali) e di vari movimenti, per rispondere alla richiesta di aiuto silenziosa e inascoltata di quanti vivono in situazioni di grave disagio, dipendenza, emarginazione, abbandono", e con il desiderio di essere "Chiesa in uscita", secondo l'invito di Papa Francesco.

In prima linea per testimoniare una nuova possibilità di vita

All'Angelus di domenica scorsa, lo stesso Francesco ne aveva dato l'annuncio esprimendo incoraggiamento per l'azione di evangelizzazione che ha ricevuto il sostegno anche del cardinale vicario Angelo De Donatis, del vicegerente della diocesi di Roma, monsignor Baldo Reina, che ha presieduto la Messa di mandato nella stessa domenica e il pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella.

Leggi Anche 15/10/2023 Il Papa saluta i missionari di strada di Nuovi Orizzonti Testimoni di pace, strumenti di resurrezione per le strade di Roma. Sono i giovani dell’Associazione internazionale “Nuovi Orizzonti”, salutati oggi all’Angelus da Francesco. Per ...

“In questi giorni - ha dichiarato Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti - siamo in prima linea nelle strade, nelle piazze, nelle carceri, negli ospedali, nelle scuole, nelle università, nei luoghi di aggregazione giovanile della città portando un messaggio di speranza, rinascita, solidarietà. Vogliamo, attraverso questa missione, metterci in ascolto dei giovani, oggi troppo spesso svuotati e demotivati nei confronti della vita". Obiettivo della Missione di strada è anche "la sensibilizzazione contro le dipendenze di ogni genere, la proposta e il potenziamento delle iniziative di aggregazione giovanile e dei progetti a supporto di chi è in difficoltà, nel tentativo - ha detto ancora Chiara Amirante - di rispondere al grido di tanti che vivono nell’inferno della strada e nelle periferie esistenziali della capitale offrendo alternative concrete di vita”.

"Vivi per qualcosa di grande"

Il motto della Missione di strada, Vivi per qualcosa di grande, non rappresenta solamente il leitmotiv di questo evento, ma è l'invito gioioso che tutti i "missionari" coinvolti porteranno con sé, testimoniando che è davvero possibile coltivare grandi obiettivi e ideali e dare un senso più profondo alla propria vita. Oltre all'associazione internazionale capofila Nuovi Orizzonti, hanno aderito all'iniziativa altri movimenti ecclesiali, tra cui il Movimento dei Focolari, la Comunità Emmanuel, la Comunità Fazenda de Esperanza, Shalom, Casa Do Menor, Missione Betlem, le Sentinelle del Mattino di Pasqua, Comunità Lumen, Comunità Anspaz.

L'associazione Nuovi Orizzonti

Da 30 anni prosegue l’impegno dell'associazione Nuovi Orizzonti che è cresciuto nel tempo con più di mille equipe di servizio impegnate in molte azioni di solidarietà in Italia e all’estero e un servizio costante in particolare nella diocesi di Roma. Tanti giovani, animati dallo stesso spirito della fondatrice di Nuovi Orizzonti, raggiungono con le loro azioni migliaia di persone.