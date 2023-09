Quei tentativi di rappresentare l’Uomo della Sindone

Dal Compianto sul Cristo Morto a "The Mystery Man", la raffigurazione iperrealistica in mostra fino all’inizio di gennaio a Chioggia: così studiosi e artisti hanno cercato di riprodurre la deposizione

Emanuela Marinelli *

La deposizione del corpo di Cristo dalla Croce ha ispirato l’espressione artistica, che l’ha raffigurata con splendide icone, pitture e statue. Particolarmente significativo è il telo liturgico bizantino chiamato epitaphios, chiaramente ispirato alla Sindone. Un esempio magnifico è l’epitaphios di Tessalonica (XIV secolo) custodito nel Museo della Civiltà Bizantina di Salonicco [I].

Epitaphios di Tessalonica - Fili di seta, oro e argento su lino - Museo della Civiltà Bizantina - Salonicco - XIV secolo

Il “Compianto sul Cristo morto” è una scena scultorea che mostra Gesù con la posizione sindonica delle mani, attorniato dagli altri personaggi che furono presenti in quel tragico momento. Due esempi notevoli sono uno [II] nel Museo Civico di Villa Carlotti a Caprino Veronese (VR), del XIV secolo e l’altro [III] nella Chiesa di Santa Maria della Vita a Bologna, del XV secolo.

Compianto sul Cristo Morto - Calcare originariamente policromo - Maestro di S. Anastasia - Museo Civico di Villa Carlotti - Caprino Veronese - VR - XIV secolo

In tempi più recenti è da ricordare il “Cristo morto in attesa della Resurrezione” [IV] del Beato Fra’ Claudio Granzotto che si trova nel Santuario di Chiampo (VI), opera di chiara ispirazione sindonica del 1941. Ma il desiderio di realizzare un’opera artistica e scientifica al tempo stesso, davvero aderente alla realtà, inizia con monsignor Giulio Ricci, viterbese, archivista nella Congregazione concistoriale in Vaticano e fondatore del Centro Romano di Sindonologia, e lo scultore romagnolo Lorenzo Ferri, che si sono cimentati con la ricostruzione tridimensionale a grandezza naturale del corpo dell’Uomo della Sindone.

Compianto sul Cristo Morto - Terracotta originariamente policroma - Niccolò dell'Arca - Chiesa di Santa Maria della Vita - Bologna - XV secolo

All’inizio degli anni ’60 monsignor Ricci, scolpì il suo Crocifisso Sindonico; copie di quest’opera sono presenti in varie parti del mondo [V]. Negli anni ’70 Ferri realizzò due statue ispirate alla Sindone [VI].

Cristo morto in attesa della Resurrezione - Copia del modello di gesso conservata presso la gipsoteca di Santa Lucia in Piave - TV - Marmo del Beato Fra' Claudio Granzotto - Santuario di Chiampo - VI – 1941

L’artista bolognese Luigi Enzo Mattei, che è stato docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, nel 2000 ha esposto il suo Cristo Sindonico, realizzato con la consulenza dei professori Mario Cappi, Francesco Cavazzuti, Lamberto Coppini, Fiorenzo Facchini, Giulio Fanti, Emanuela Marinelli, Sebastiano Rodante [VII]. Nel 2018 il Maestro Sergio Rodella, artista padovano, ha presentato la sua ricostruzione dell’Uomo della Sindone, realizzata con la consulenza dei professori Matteo Bevilacqua, Gianmaria Concheri, Stefano Concheri, Giulio Fanti [VIII].

Il Corpo dell'Uomo della Sindone - Statua di Lorenzo Ferri - Anni Settanta

Nel 2011 Juan Manuel Miñarro López, professore di Scultura alla Escuela de Bellas Artes di Siviglia, ha presentato il suo Cristo Yacente, realizzato con la consulenza dei dottori Antonio Petit Gancedo e Alfonso Sánchez Hermosilla. La statua, scolpita in legno di cedro [IX], diventa il fulcro di attrazione di una mostra itinerante che a partire dal 2012 attraversa tutta la Spagna [X]. Il curatore della mostra, Álvaro Blanco, è entusiasta della statua di Miñarro e la presenta nelle mostre [XI]. Ma ad un tratto una statua non gli basta più. Vuole una ricostruzione più veritiera, anche se “l’analisi forense non è l’obiettivo dell’opera iperrealista”, precisa Blanco nella sua nuova mostra The Mystery Man [XII], attualmente visitabile a Chioggia, la città lagunare in provincia di Venezia. E così nel 2022 viene presentato il corpo iperrealistico dell’Uomo della Sindone.

Il Corpo dell'Uomo della Sindone - Statua di Lorenzo Ferri - Anni Settanta

Particolarmente toccante è il volto, tumefatto soprattutto sul lato destro. “Per la prima volta abbiamo messo la pelle a qualcuno che era stato ritratto nel marmo, nella pittura...”, [XIII] afferma Blanco, orgoglioso. Certamente l’artista a cui si sono ispirati direttamente Blanco e i suoi collaboratori è Miñarro. Lo stesso Blanco lo dichiara: “Juan Manuel Miñarro e il medico legale Alfonso Hermosilla hanno fatto un grande studio della Sindone e del Sudario, abbiamo preso moltissime informazioni dal loro lavoro” [XIV].

Il Corpo dell'Uomo della Sindone - Statua di Luigi Mattei - 2000

L’intento è quello di impressionare il visitatore, di scuotere la sua coscienza con la visione di una ricostruzione che appare come un vero cadavere martoriato, per rendere ancor più reale la sofferenza patita da Gesù. Prima di entrare nella sala finale, dove è esposto il corpo ricostruito, si legge questo pensiero di Blanco: “Questo pezzo di carne massacrata, questo riflesso della nostra carne, ha più di noi, di ciò che siamo, di ciò che nascondiamo, di ciò che accade ogni giorno nel nostro mondo, che non la nostra finta realtà. Nascondere questa immagine significherebbe nascondere la verità su ciò che siamo”.

Il Corpo dell'Uomo della Sindone - Statua di Sergio Rodella - 2018

Andrea Tornielli, Direttore Editoriale dei media vaticani, ha osservato che “in quel corpo martoriato, in quel carico di sofferenza, si rispecchiano le storie di tanti perseguitati del nostro tempo. Ma la misteriosa immagine della Sindone offre anche una luce di speranza, perché è icona del Sabato Santo e preludio di una vita nuova” [XV].

Cristo Yacente - Statua di Juan Manuel Miñarro López - 2011

Quel cadavere infatti non rimase nel lenzuolo. L’immagine misteriosa che ha lasciato parla di Resurrezione.

* Sindonologa

The Mystery Man - Ricostruzione iperrealistica dell'Uomo della Sindone (2022) di Alvaro Blanco su evidente ispirazione della statua di Miñarro

