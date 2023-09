Etiopia: l’accoglienza di sfollati e migranti nel progetto del Gsf, cambia la vita

E’ la prima fase del progetto pilota avviato ad Addis Abeba dal Global Solidarity Fund, in collaborazione con 5 congregazioni religiose. Sfollati interni, dalle campagne e dal Tigray in guerra, rimpatriati dai Paesi arabi del Golfo, rifugiati, emarginati e ragazzi di strada della capitale, sono accolti dalle Missionarie della Carità, dal Servizio dei Gesuiti per i rifugiati e dai Salesiani di Don Bosco, per poi ricevere una formazione e trovare lavoro o aprire una propria attività in Etiopia

Alessandro Di Bussolo – Addis Abeba (Etiopia)

Donne e uomini sfollati o migranti da tutta l’Etiopia, rimpatriati dopo essere emigrati, rifugiati da altri Paesi e persone vulnerabili, sono i beneficiari del progetto pilota avviato alla fine del 2020 ad Addis Abeba dal Global Solidarity Fund, in collaborazione con congregazioni religiose femminili e maschili. Progetto che ha l'obiettivo di lavorare insieme ad aziende private, istituzioni e organizzazioni internazionali per rafforzare l’impegno delle congregazioni nel migliorare la vita delle persone vulnerabili. Quello dei rimpatriati è un fenomeno abbastanza recente: si tratta di etiopi emigrati in Yemen che stanno rientrando a causa del conflitto nel Paese arabo, ma soprattutto di etiopi costretti a tornare dai Paesi arabi del Golfo, Arabia Saudita in testa, per provvedimenti governativi contro i migranti irregolari.

Leggi Anche 21/06/2023 Etiopia, congregazioni in rete per dare un futuro a migranti e vulnerabili Ad Addis Abeba, capitale del Paese africano che accoglie più di un milione di profughi dal continente, in 30 mesi il progetto pilota del Global Solidarity Fund ha cambiato la vita ...

Il dramma di rimpatriati, sfollati interni e ragazzi “di strada”

Tornano, quasi tutti, senza più nulla. Il governo etiope dà loro una piccola somma di denaro per tornare a casa, ma molti restano nella capitale Addis Abeba. Si vanno ad aggiungere così ai tanti sfollati interni che si trasferiscono dalle zone rurali, per migliorare le loro vite e trovare lavoro. Ci sono poi i ragazzi “di strada”, più di 60 mila ad Addis Abeba, che arrivano in città da tutto il Paese, dormono nei tombini o sotto i ponti, scippano per mangiare, sniffano colla e a volte sono costretti a prostituirsi per sopravvivere.

Una giovane madre sfollata con il suo bambino al Nigat Center delle Missionarie della Carità ad Addis Abeba. Foto Giovanni Culmone / Gsf

Don Berga: sono traumatizzati, cerchiamo di dar loro un futuro



Don Petros Berga, responsabile della Commissione socio-pastorale dell’arcidiocesi di Addis Abeba, che coordina il progetto Gsf, e visitatore apostolico per i cattolici etiopi in Europa, mi racconta che all’aeroporto, a tre chilometri dal Centro di formazione San Michele dove lo incontro, arrivano persone espulse dall’Arabia Saudita che sono state due anni in carcere per aver comprato cibo in Yemen, in zona di guerra. “Arrivano traumatizzati – mi dice – noi ne accogliamo quanti possiamo e cerchiamo di restituirgli una vita attraverso la formazione”.

Leggi Anche 04/05/2023 Souraphiel: pace, lavoro e famiglia, le speranze dell’Etiopia e dell'Africa Il cardinale arcivescovo di Addis Abeba chiede “giustizia, risarcimento e perdono” per la gente che ha perso tutto nella guerra, fermata dall’accordo di pace del novembre 2022 tra ...

Le ragazze madri accolte dalle Missionarie della Carità

Tra gli sfollati dalle zone rurali dell’Etiopia o dal Tigray, dove un violento conflitto locale è durato fino al novembre 2022, moltissime le donne giovani, tra i 18 e i 25 anni, spesso con gravidanze indesiderate già al settimo, ottavo mese, accolte dalle Missionarie della Carità di santa Teresa di Calcutta, che offrono assistenza gratuita al parto. Nella Casa della Carità di Addis Abeba, dove danno alla luce i figli, rimangono poi 3 mesi, e le missionarie danno alle giovani consigli su come prendersi cura di loro. Alcune non vogliono tenere i loro bambini, ma le suore di Madre Teresa cercano di accompagnarle in un percorso di consapevolezza e preparazione alla maternità che, quasi sempre, porta le giovani donne ad accettare quella gravidanza imprevista. Le religiose e gli assistenti sociali cercano poi di capire i loro interessi e talenti, e le inviano in due centri, creati grazie al progetto intercongregazionale del Gsf, nei quali vivono, con i loro piccoli, nel periodo di formazione.

Ancora un immagine del grande cortile del Nigat Center e delle 38 giovani madri, sfollate interne, migranti "di ritorno" o rifugiate, accolte con i loro bambini. Foto Giovanni Culmone / Gsf

La “casa” al Nigat Center e la ricerca di un alloggio

In base ai loro interessi, frequentano corsi di design di moda, cucina, assistenza domiciliare e informatica al Mary Help College delle Suore Salesiane, le Figlie di Maria Ausiliatrice, di lavorazione del cuoio, fabbricazione di mobili o design grafico dai Salesiani al Don Bosco Children Center, o di produzione di abbigliamento del Collegio Sitam delle Suore Orsoline. Le 38 giovani madri ospitate nel Nigat Center delle Missionarie della Carità con i loro bambini, “sono iscritte in maggioranza al corso di design di moda del Mary Help College – mi spiega Girma Anto Muane, responsabile del progetto Gsf per le Missionarie – e quando sono a lezione, i figli sono seguiti qui da noi”. Grazie alla formazione ricevuta, troveranno presto lavoro nelle piccole aziende di abbigliamento di Addis Abeba, che hanno molto bisogno di manodopera qualificata. Il problema è trovare un alloggio, perché gli affitti spesso sono troppo alti rispetto ai salari. “Le aiutiamo a trovare casa in 3 o 4 insieme – mi dice Muane – e diamo loro qualche aiuto per pagare l’affitto”.

Endashaw Tesfaye, arrivato dal sud dell'Etiopia ad Addis Abeba per cercare lavoro, oggi è supervisione in un laboratorio di saldatura. Foto Giovanni Culmone / Gsf

Le voci e le storie di Sememu, Derartu e Endashaw

Sememu Hibistu, migrante interna arrivata da Debra Marcos, 300 chilometri a Nord Ovest di Addis Abeba, protagonista del nostro video, ha trovato un alloggio insieme ad altre lavoratrici vicino all’azienda dove lavora. Perché per lei ogni spostamento è più difficile, avendo perso una gamba per un’infezione quando aveva solo 11 anni. Derartu Karle, che viene da Metu, in Oromia, 500 chilometri a sud ovest della capitale, laureata in gestione del turismo, ha chiesto aiuto alle Suore di Madre Teresa dopo aver subito violenza ed essere rimasta incinta. In quest’anno ha ottenuto la certificazione informatica Cisco dopo un corso al Mary Help College, da una decina di giorni lavora come codificatrice di dati in una scuola di bellezza di Lewi e vive al Nigat Center con la piccola figlia. Endashaw Tesfaye, la terza voce nel video, venuto ad Addis Abeba a cercare lavoro dal sud dell’Etiopia, cioè da Sodo, in Wolayta, grazie alle Missionarie della Carità e al progetto del Gsf, ha studiato saldatura al Mekkanissa Center dei Salesiani di Don Bosco e oggi è supervisore in un laboratorio. Vive da solo, fa i salti mortali per riuscire a pagare l’affitto, ma guarda al futuro con fiducia.

Leggi Anche 07/07/2023 In Etiopia, nuovi accordi con le banche per finanziare le microimprese degli ultimi Ad Addis Abeba è stato firmato un accordo tra la rete inter-congregazionale sostenuta dal Global Solidarity Fund e una banca ed un'agenzia di servizi di tecnologia finanziaria, per ...

Il Don Bosco Children e i bambini di don Angelo

L’altro centro di formazione dei religiosi Salesiani inserito nella rete intercongregazionale è il Don Bosco Children Center, che accoglie migranti, sfollati interni e ragazzi di strada raccolti quasi ogni mattina con il suo pulmino da don Angelo Regazzo, l’economo della comunità salesiana del Don Bosco Children, e coinvolti nel programma di primo contatto “Come ad see”. “Migranti e ragazzi non hanno soldi per andare a scuola o formarsi – mi dice don Yohannes Menghistu, direttore della comunità salesiana – qui possono studiare dalla mattina fino alle tre del pomeriggio. Prima però potevamo solo dargli un certificato e aiutarli a cercare un lavoro, oggi, grazie al progetto del Gsf, hanno molte più opportunità di impiego nelle aziende e possono anche essere aiutati ad aprire un’attività in proprio”.

Allievi e insegnanti del laboratorio di falegnameria con (a destra) il direttore della comunità salesiana del Don Bosco Children Center di Addis Abeba, don Yohannes Menghistu. Foto Giovanni Culmone / Gsf

L’accoglienza dei rifugiati nel Centro Jrs di Addis Abeba

Nel consorzio delle cinque congregazioni, ad occuparsi di formazione imprenditoriale è il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (Jrs). Ma il Jrs si occupa anche, prima di tutto, dell’accoglienza dei rifugiati che dai campi profughi della periferia arrivano ad Addis Abeba, nel suo Centro nel cuore della capitale, dove troviamo Alemu Nisrane, responsabile del progetto Gsf per il Jrs. “Qui i rifugiati trovano assistenza sanitaria di emergenza, sostentamento, attività ricreative e corsi di prima formazione e informali di lingua inglese, informatica, musica – mi spiega – e poi proponiamo loro di iscriversi alla formazione professionale gestita dagli altri membri del consorzio, come il Mary Help College delle Salesiane, i centri Don Bosco e Mekkanissa e il Sitam delle Orsoline. Della formazione imprenditoriale e dell'autoimpiego, ce ne occupiamo noi del Jrs”.

Il laboratorio di musica del Centro per i rifugiati del Jrs (Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati), nel cuore di Addis Abeba. Foto Giovanni Culmone / Gsf

Per il futuro, si pensa ad un punto unico di accoglienza

Il progetto pilota, nella speranza del consorzio, dovrebbe ora trasformarsi in un progetto definitivo e strutturato “in modo da poter assistere in modo molto sistematico le persone che si rivolgono a noi” mi dice don Petros Berga. Si pensa ad “un unico punto di coordinamento per tutti coloro che si rivolgono a noi” un hub per l'accoglienza, in modo che i migranti che si rivolgono a noi possano conoscere passo dopo passo ciò che è necessario per affrontare il processo di formazione. Si sta anche preparando la sede per questo punto di accoglienza, in un terreno a pochi metri dall’arcivescovado cattolico di Addis Abeba e dalla cattedrale della Natività della Beata Vergine Maria. Sarà in un Centro di formazione dedicato a san Giovanni Paolo II, e ospiterà anche nuovi corsi di produzione multimediale, installazione di pannelli solari, assistenza domiciliare e infermieristica.