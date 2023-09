Tertio Millennio Film Fest 2023: premio a “The Green Border” sui migranti dall'Est

Il 13 novembre, nella Filmoteca Vaticana, l’opera della regista polacca Agnieszka Holland, sul dramma di una famiglia siriana che cerca di raggiungere l'Europa attraverso il confine tra Belarus e Polonia, riceverà il Premio Fuoricampo dai promotori del festival, giunto alla 27.ma edizione, di Religion Today di Trento e Popoli e Religioni di Terni. Il tema del 2023 è “L’armonia delle differenze”: previsto anche un convegno interreligioso

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Sarà The Green Border (il confine verde) della regista polacca Agnieszka Holland, film segnalato con il Premio speciale della giuria all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, a ricevere, lunedì 13 novembre alle 17, presso la Filmoteca Vaticana il Premio Fuoricampo, assegnato dai festival Tertio Millennio Film Fest, Religion Today di Trento e Popoli e Religioni di Terni. La proiezione del lungometraggio che racconta, in bianco e nero, il dramma umano di chi dal Medio Oriente e dall'Africa tenta di raggiungere l'Europa attraverso il confine tra Bielorussia e Polonia, sarà preceduta dalla cerimonia di consegna del premio, giunto alla sua quinta edizione, alla regista di Europa Europa (1991), sull’Olocausto, e Mr. Jones (2019), ambientato in Ucraina durante l'Holodomor, la carestia degli anni Trenta del secolo scorso, provocata dal regime sovietico.

Leggi Anche 14/11/2022 Tertio Millennio Film Fest, lo sguardo dentro di noi contro “il ritorno di Caino" Si apre questa mattina, con un convegno interreligioso sul tema “Il ritorno di Caino?”, la 26.ma edizione del festival promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo della Cei, ...

Tertio Millennio Film Fest dal 14 al 18 novembre

Il Premio Fuoricampo è assegnato al film che nell’ultimo anno ha saputo, meglio di ogni altro, “rilanciare e declinare il tema della ricerca del significato più profondo della vita e di scuotere le coscienze – ricordano gli organizzatori - illuminando le zone d’ombra e le luci dell’animo umano, quello che normalmente si trova, appunto, fuoricampo”. La consegna del premio sarà l’evento di preapertura della XXVII edizione del Tertio Millennio Film Fest, che si svolgerà dal 14 al 18 novembre presso il Cinema Doria di Roma. Il festival, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso (Unedi) della Cei, promuove il cinema come luogo di dialogo interreligioso e interculturale, grazie alla collaborazione delle principali comunità religiose presenti in Italia: la Chiesa Valdese, l'Ucei, l'Ucoii, la Coreis, l'Unione buddhista italiana e l'Unione induista italiana.

Leggi Anche 20/02/2023 Francesco agli artisti: in un mondo in guerra sappiate creare meraviglie e armonia Il Papa riceve i membri della Fondazione Ente dello Spettacolo (Feds) nel 75.mo di attività: davanti ai conflitti e ai tanti mali del pianeta spetta a chi genera bellezza ...

L' armonia delle differenze

Il tema scelto per questa 27.ma edizione è “L'armonia delle differenze”, espressione utilizzata da Papa Francesco durante l’udienza concessa il 20 febbraio scorso all’Ente dello Spettacolo in occasione del 75.mo anniversario di fondazione. A proposito del compito dell’arte, in particolare di quella cinematografica, il Papa sottolineava: “Quando noi vediamo l’opera dello Spirito, che è fare l’armonia nelle differenze, non annientare le differenze, non uniformare le differenze, ma armonizzare, allora capiamo cosa sia la bellezza. La bellezza è quell’opera dello Spirito Santo che fa di tutto l’armonia: dei contrari, degli opposti, di tutto”. Un concetto approfondito poi da Francesco nell’incontro con gli artisti di tutto il mondo in Cappella Sistina, il 23 giugno di quest’anno. Il Tertio Millennio Film Fest, ricorda l’Ente dello Spettacolo, promuove infatti “il dialogo tra religioni e culture diverse attraverso la lingua franca del cinema, portatore di un immaginario universale e strumento di scoperta dell’Altro”.

Previsto anche un convegno interreligioso

Il programma del festival, la cui nascita è stata fortemente voluta e stimolata da san Giovanni Paolo II, prevede proiezioni di film provenienti da tutto il mondo, incontri con gli autori e un convegno interreligioso. Quattro i premi che vengono assegnati durante il Tertio Millennio Film Fest: oltre al Premio Fuoricampo, il Premio Tertio Millennio al miglior film del concorso assegnato dalla Giuria Interreligiosa, il premio al miglior film assegnato dalla Giuria della Critica Sncci, il premio “Nuovi Sguardi” assegnato dagli studenti di cinema dell’Università Salesiana.