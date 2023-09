Cracovia, eletto il nuovo presidente della Federazione luterana mondiale

Il vescovo danese Henrik Stubkjær è stato nominato dai partecipanti all'Assemblea della Chiesa luterana, in corso a Cracovia, per guidare la comunione globale delle chiese nei prossimi anni. Teologo, noto per il suo lavoro diaconale ed ecumenico, Stubkjær è attualmente a capo della diocesi di Viborg della Chiesa evangelica luterana in Danimarca

Dopo la sua elezione che si è tenuta sabato 16 settembre, da parte dei delegati di tutto il mondo presenti alla tredicesima Assemblea di Cracovia, in Polonia, il vescovo Henrik Stubkjær ha dichiarato che il lavoro della Federazione luterana mondiale (LWF) sotto la sua guida continuerà a basarsi sui quattro pilastri su cui è stata fondata l'organizzazione: "cioè lavorare per i bisognosi e gli oppressi, iniziative comuni nella missione, sforzi congiunti nella teologia e una risposta comune alla sfida ecumenica".

"Garantire la diversità e che tutte le voci siano ascoltate"



Il nuovo presidente ha affermato ancora: "La mia visione per la LWF è che otteniamo un valore aggiunto lavorando insieme come una comunione che si sforza di mettere la fede cristiana in azione attraverso il lavoro umanitario e di sviluppo, l'advocacy, la testimonianza condivisa e il dialogo". Osservando che "essere luterani significa essere contestualizzati", ha detto che la diversità che si trova all'interno dei diversi contesti è un segno del modo in cui "Dio, attraverso suo Figlio Gesù Cristo, ci sta nutrendo come chiese membro [....] per predicare il Vangelo in modo rilevante". Pertanto, ha aggiunto, "considererò mia responsabilità assicurare la diversità e che tutte le voci siano ascoltate".

Allo stesso tempo, ha notato che "il mondo è sempre più polarizzato" e sta cambiando molto rapidamente. Ha citato le parole di Papa Francesco durante l'ultima visita della LWF in Vaticano per firmare un accordo per una maggiore cooperazione tra il Servizio mondiale della Federazione e la confederazione di agenzie umanitarie cattoliche Caritas Internationalis. Allora il Papa aveva detto alla leadership della LWF: "Dovete stare attenti che è nei momenti di cambiamento che lo Spirito Santo ha la più grande opportunità [di] cambiare le nostre menti". In queste parole, ha aggiunto Stubkjær, c'è "il segno di speranza" che le Chiese cristiane sono chiamate ad essere "in mezzo a un mondo spesso senza speranza".

Impegno diaconale ed ecumenico

Prima di essere eletto vescovo nel 2014, Stubkjær è stato per quasi un decennio segretario generale dell'organizzazione umanitaria danese DanChurchAid (DCA). Dalla dodicesima assemblea della LWF in Namibia, è membro del Consiglio direttivo della Federazione, dove presiede il comitato per il servizio mondiale ed è membro del comitato esecutivo. Il vescovo neoeletto ha ricoperto ruoli di leadership in ACT Alliance. Presiede anche un'organizzazione che sostiene i senzatetto in Danimarca per aiutarli a superare le dipendenze da alcol e droga.

Oltre alla sua passione per il lavoro diaconale e umanitario, Stubkjær è noto per il suo impegno ecumenico e per la sua attenzione alla formazione teologica. Dal 2016 al 2019 è stato presidente del Consiglio nazionale delle Chiese in Danimarca. All'interno della diocesi di Viborg, ha incoraggiato la costruzione di legami con i migranti ortodossi provenienti dall'Europa orientale, nonché con i richiedenti asilo e le persone di altre fedi.

L'insediamento formale a fine Assemblea

Stubkjær sarà formalmente insediato, insieme ai membri del nuovo Consiglio, durante il culto di chiusura dell'Assemblea, martedì 19 settembre pomeriggio. La prima riunione del nuovo Consiglio sotto la sua guida si terrà il giorno successivo.